TAURON pomaga Ukraińcom, otwiera w Krakowie "Dziecięcą Przystań"

Zajęcia sportowe, animacje dla najmłodszych, miejsce odpoczynku – to wszystko będzie czekać na dzieci i ich opiekunów z Ukrainy w Dziecięcej Przystani, która już od wtorku będzie działać w TAURON Arenie Kraków. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefonu 146 146 146, przez formularz internetowy albo osobiście w TAURON Arenie Kraków.

Dziecięca Przystań to projekt realizowany przez: Miasto Kraków, Grupę TAURON i Arenę Kraków SA. Operatorem programu jest Fundacja Poland Business Run, a partnerem Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków „Zachód”.

Inwazja Rosji w Ukrainie doprowadziła do tysięcy ludzkich tragedii i ogromnych zniszczeń. Już milion obywateli Ukrainy uciekając przed wojną i przemocą musiało opuścić swój kraj. Dziś i w najbliższych miesiącach musimy wykazać się dobrą wolą, empatią oraz zdać egzamin z solidarności wobec tych, którzy schronienia szukają w naszym kraju – powiedział Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu TAURON Polska Energia. – W TAURONIE włączamy się w pomoc dla Ukrainy na wiele sposobów, od udzielenia wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, przez uproszczenie i przyspieszenie procedur klienckich dla obywateli Ukrainy, po inicjatywy pracowników, którzy pomagają w swoich miejscowościach. W TAURON Arenie Kraków dzieci z Ukrainy znajdą doświadczonych pedagogów i psychologów oraz ciepły posiłek. TAURON zabezpieczy logistykę, obsłuży infolinię, zadba o porządek, wielu naszych pracowników już teraz deklaruje chęć osobistego włączenia się w pomoc w postaci wolontariatu oraz przez zbiórkę najpotrzebniejszych darów – dodał Michałowski.

Bezpłatne zajęcia w Dziecięcej Przystani będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, dla trzech grup wiekowych: 0-3 lat, 4-6 lat i 7-10 lat. Opiekę zapewni wyspecjalizowany personel, w tym osoby posługujące się językiem ukraińskim. W czasie zajęć opiekunowie będą mogli zostać w TAURON Arenie Kraków ze swoimi dziećmi.

W obliczu narastającego konfliktu w Ukrainie krakowianie stanęli na wysokości zadania i na różne sposoby pomagają poszkodowanym przez wojnę sąsiadom. W mieście, w którym najliczniejszą mniejszość są obywatele Ukrainy, nie jest to zaskoczeniem – powiedział Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej i Komunalnej. – Dziś w TAURON Arenie Kraków rozpoczynamy realizację kolejnego projektu, czyli Dziecięcej Przystani, która będzie miejscem opieki i aktywności dla dzieci do 10 roku życia. Zależy nam na tym, aby najmłodsi Ukraińcy, którzy przeżywają ogromną traumę mogli aktywnie spędzać czas w bezpiecznym i atrakcyjnym miejscu. Zapewnimy im profesjonalną opiekę oraz zajęcia i mamy nadzieję, że choć na chwilę uda nam się odciągnąć ich myśli od tego co przeżyli w ostatnich dniach – dodał.

Dodatkowo TAURON uruchomił specjalną zakładkę na stronie tauron.pl – w języku ukraińskim – gdzie zgromadzono informacje dla Ukraińców potrzebujących m.in. wsparcia przy zawarciu umowy na energię elektryczną.

W TAURON Arenie zorganizowane będą zajęcia sportowe i animacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych (dla ponad 100 dzieci dziennie). Dla podopiecznych przygotowywane będą również drugie śniadania i obiady.

W TAURON Arenie Kraków realizujemy liczne projekty skierowane do mieszkańców Krakowa zarówno kulturalne, sportowe jak i edukacyjne. Wybór tego miejsca na Dziecięcą Przystań był więc oczywisty, zwłaszcza, że obywatele Ukrainy, których teraz gościmy w naszym mieście stają się częścią naszej społeczności – powiedziała Małgorzata Marcińska, Prezes Zarządu Areny Kraków SA – Serdecznie zapraszam do zgłaszania się na infolinię i zapisywania swoich dzieci na zajęcia w naszym obiekcie.

Dziecięca Przystań – niezbędnik

Gdzie znajduje się Dziecięca Przystań?

W TAURON Arenie Kraków przy ul. Stanisława Lema 7. Zajęcia będą odbywać się na poziomie B oraz w Małej Hali. Wejście do obiektu – nr 1 (od strony ul. Lema).

Kto może się zgłosić?

Do Dziecięcej Przystani zapraszamy obywateli Ukrainy, którzy mają status uchodźcy i przyjechali do Krakowa po 24 lutego 2022 r., by uciec przed wojną toczącą się w ich kraju.

Bezpłatne zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, dla trzech grup wiekowych: 0-3 lat, 4-6 lat i 7-10 lat. Opiekę zapewni wyspecjalizowany personel, w tym osoby posługujące się językiem ukraińskim. W czasie zajęć opiekunowie będą mogli zostać w TAURON Arenie Kraków razem z dziećmi.

Jak się zgłosić?

Należy zadzwonić na infolinię nr 146 146 146 lub zgłosić się osobiście do Recepcji Głównej TAURON Areny Kraków. Można też zgłosić się wypełniając formularz dostępny na stronie bit.ly/krakow-ua.

Zapisy rozpoczną się 7 marca 2022 r. (poniedziałek) o godz. 12:00.

Zapisy w Recepcji Głównej TAURON Areny Kraków będą możliwe w dni powszednie w godz. 8:00-16:00.

Co oferuje Dziecięca Przystań?

Zajęcia sportowe i animacje dostosowane do poszczególnych grup wiekowych (dla ponad 100 dzieci dziennie), wsparcie psychologa i opiekę medyczną. Dla dzieci przygotowywane będą drugie śniadania i obiady. Opiekunowie będą mieli zapewniony obiad oraz stały dostęp do ciepłych napojów i przekąsek.

Jak dotrzeć do TAURON Areny Kraków?

TAURON Arena Kraków jest bardzo dobrze skomunikowana z resztą miasta. Blisko obiektu znajdują się przystanki tramwajowe jak i autobusowe. Przypominamy, że uchodźcy z Ukrainy są zwolnieni z opłat za podróżowanie komunikacją miejską.

Przystanek – TAURON Arena Kraków al. Pokoju: linie tramwajowe nr 1, 14, 22; autobus nr 128.

Przystanek – TAURON Arena Kraków Wieczysta: linie tramwajowe nr 4, 5, 9, 10, 49, 52; autobusy nr 124, 128, 424.

Przystanek – TAURON Arena Kraków (pod wejściem głównym przy ul. Lema): autobus nr 128.

Parking - osoby, które przywiozą dzieci na zajęcia będą miały zapewnione bezpłatne miejsce parkingowe na Parkingu Naziemnym (wjazd od ul. Lema). Przy wjeździe należy pobrać bilet parkingowy i przed opuszczeniem obiektu zwalidować go w Recepcji Głównej.

Terminy zajęć w marcu

W marcu zajęcia będą organizowane od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, z wyjątkiem dni, w których w obiekcie będą organizowane wydarzenia, czyli 25 marca.

TAURON, mt