Polowanie na luksusowe jachty oligarchów! Kolejny zarekwirowany

Luksusowy jacht „Crescent” o długości 135 metrów zarejestrowany na Kajmanach, należący do bliskiego Putinowi oligarchy Igora Sieczina został tymczasowo unieruchomiony w hiszpańskim porcie Tarragona - poinformowało w komunikacie ministerstwo transportu w Madrycie.

Jak przypomina Europa Press, Igor Sieczin należy do najbardziej wpływowych rosyjskich elit politycznych, był wiceszefem gabinetu Władimira Putina i wicepremierem w jego rządzie, a od 2012 r. pełni funkcję dyrektora generalnego rosyjskiego koncernu naftowego Rosnieft. To obok Gazpromu najważniejsze państwowe przedsiębiorstwo Rosji. Oligarcha znajduje się na liście osób objętych amerykańskimi i unijnymi sankcjami w odpowiedzi na rosyjską inwazję Ukrainy; jest także podejrzany o bycie łącznikiem między Kremlem i mafiami rosyjskimi - poinformował dziennik „ABC”, powołując się na źródła wywiadu hiszpańskiego.

To trzeci luksusowy statek należący do rosyjskich oligarchów, który został tymczasowo zarekwirowany w Hiszpanii. W bieżącym tygodniu rząd w Madrycie unieruchomił w porcie w Barcelonie jacht „Valerie” będący własnością stojącego na czele rosyjskiej korporacji zbrojeniowej Rostec Siergieja Czemiezowa oraz jacht „Lady Anastasia” w porcie Adriano na Majorce, należący do rosyjskiego eksportera broni Aleksandra Mikheeva.