Gen. Hodges: Rosja będzie trupem świata. Oni mają tylko gaz

Rosjanie mają problemy i wiedzą to. Jesteśmy w decydującym momencie tej kampanii – mówi gen. Ben Hodges cytowany przez portal wPolityce.pl

Ben Hodges to były dowódca wojsk lądowych USA w Europie. Amerykanin ocenia sytuację na frontach wojny Rosji z Ukrainą.

Rosjanie oczywiście starają się zniszczyć ukraińskie miasta, żeby zabić jak najwięcej Ukraińców. To jest działanie obliczone na eksterminację. Ale chcą też, żeby miliony osób stały się uchodźcami, żeby w ten sposób wywrzeć presję na Zełenskiego i zachodnie rządy, żeby zgodzili się na jakiegoś rodzaju negocjacje, w zamian za to że Rosja przestanie zabijać – mówi wojskowy.

Moskwa nie ma wystarczająco dużo ludzi i amunicji, by to ciągnęło się w nieskończoność. I myślę, że następne siedem dni może okazać się decydujące, może zmienić się dynamika tej wojny, jeśli my - Zachód - damy jak najszybciej Ukrainie wszystko czego ona potrzebuje – dodaje Hodges.