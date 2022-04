CPK: Pięciu chętnych na zaprojektowanie terminala i dworca kolejowego

Pięć międzynarodowych biur architektonicznych uczestniczy w przetargu na projekt terminala pasażerskiego i dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym CPK - przekazała PAP spółka CPK . Chodzi o biura, które mają doświadczenie przy inwestycjach na lotniskach w m.in. Pekinie, Dubaju i Singapurze.

„W trwającym obecnie drugim etapie postępowania przetargowego CPK na projektanta generalnego, czyli tzw. master architekta, bierze udział pięciu oferentów” - przekazał PAP rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

Jak dodał, master architekt to podmiot, który będzie odpowiedzialny za zaprojektowanie terminala pasażerskiego i dworca kolejowego wraz z węzłem przesiadkowym transportu publicznego.

„Wśród chętnych są dwa biura projektowe wywodzące się z Wielkiej Brytanii: Foster+Partners i Zaha Hadid, amerykańska pracownia Kohn Pedersen Fox, pracownia Vidal y Asociados Estudio de Arquitectura z Hiszpanii oraz Dar Al-Handasah i Perkins and Will, czyli konsorcjum amerykańsko-libańskie” - przekazał. Wskazał, że to „renomowane, międzynarodowe biura projektowe z doświadczeniem przy dużych inwestycjach lotniskowych w różnych częściach świata”.