Kłamstwa Rosji przekraczają wszelkie granice

Kłamstwa głoszone przez Rosję na arenie międzynarodowej, w tym ONZ, dotyczące jej agresji na Ukrainę wykraczają poza ludzki rozum i zdrowy rozsądek, powiedziała w czwartek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Stała Przedstawicielka USA przy organizacji Linda Thomas-Greenfield, donosi korespondent Urkinform.

„Rosja wielokrotnie okłamywała Radę Bezpieczeństwa ONZ, rozpowszechniała teorie spiskowe i dezinformację, a to kłamstwo, że inwazji nie było jest coraz bardziej rozpowszechniane” – powiedziała Linda Thomas-Greenfield.

Przypomniała, jak zaledwie trzy miesiące temu wysłannik Rosji przy ONZ twierdził, że jego kraj nie ma zamiaru najeżdżać na Ukrainę, a teraz Rosja twierdzi, że inwazja nigdy nie miała miejsca.

„Mówią nawet, że Ukraina atakuje samą siebie, zrzuca bomby na swoje budynki, swoich ludzi i atakuje demokrację. To kłamstwo przeczy wszelkiej logice, zdrowemu rozsądkowi. Rosja jest zaangażowana w czystą dezinformację ”- powiedziała Thomas -Greenfield.

Dyplomatka zaznaczyła, że prawda jest bardzo dobrze wszystkim znana : Kreml jest jedynym winowajcą wojny na Ukrainie.

„Trudno więc zrozumieć, dlaczego niektórzy członkowie Rady Bezpieczeństwa nadal wzywają „wszystkie strony” (w tym Ukrainę – przyp. red.) do powstrzymania się od działań wojennych. Mówimy wprost: trzeba wyraźnie wezwać Rosję do zaprzestania agresji na Ukrainę - podkreśliła przedstawicielka USA. To Rosja rozpoczęła tę wojnę i tylko ona może ją powstrzymać - stwierdziła.

Jak poinformował Ukrinform, w czwartek Rada Bezpieczeństwa ONZ zwołała posiedzenie, na którym omówiono ochronę ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej na Ukrainie w obliczu rosyjskiej agresji.

PAP/ as/