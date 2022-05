Rosjanie: Prawdziwi spadkobiercy nazizmu?

Reżyser Francois Margolin: Po co zamykać oczy? Po co odrzucać słowa pod pretekstem, że irytują? Skąd takie zaprzeczanie rzeczywistości? To, co tam zaobserwowałem, przewyższa wszystko, co widziałem, w Afganistanie pod rządami talibów, w Mosulu, gdy kwitło tam Państwo Islamskie