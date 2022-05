Świetne wyniki eksportu. Niemcy głównym partnerem

Eksport ogółem w pierwszych trzech miesiącach 2022 roku wyniósł 79,5 mld EUR, co stanowiło wartość o 17,1 proc. wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 16,9 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W pierwszych trzech miesiącach roku 2022 nasz eksport sięgnął tu 22,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 11,3 proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 9,5 proc., a w samym styczniu o zaledwie 3,3 proc.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 25,5 mld EUR i okazał się o 21,8 proc. wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – luty 2022 eksport był wyższy niż przed dwunastoma miesiącami o 20,1 proc., a w samym styczniu o 15,1 proc. Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (4,7 mld EUR, wzrost o 13,7 proc., po wzroście w okresie styczeń – luty 2022 na poziomie 10,7proc.), Włoch (3,9 mld EUR, wzrost o 14,2 proc., po wzroście w okresie styczeń – luty 2022 o 15,5 proc.), Holandii (3,5 mld EUR, wzrost o 22,5 proc. wobec wzrostu w okresie styczeń – luty o 16,6 proc.), ale również Słowacji (2,2 mld EUR wzrost o 34,4 proc. po wzroście w okresie styczeń – luty o 34,7proc.) i Belgii (2,2 mld EUR wzrost o 25,7 proc. po wzroście w okresie styczeń – luty na poziomie 23,8 proc.).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 13,1 mld EUR i okazał się o 22,0proc. wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – luty 2022 notowany był tu wzrost sięgający 18,4proc.. Dobrze prezentuje się tu zwłaszcza sprzedaż do Czech (4,9 mld EUR wzrost o 25,7proc. po wzroście w okresie styczeń – luty o 23,1 proc.), ale też do Szwecji (2,2 mld EUR wzrost o 10,6 proc.).

Rewelacyjnie prezentują się w trzech pierwszych miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (9,4 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 26,5 proc.) np. do Wielkiej Brytanii (4,1 mld EUR wzrost o 25,7 proc.) i do USA (2,4 mld EUR wzrost o 42,3 proc.). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w trzech pierwszych miesiącach roku 2022 towary na kwotę 3,4 mld EUR (spadek o 4,6 proc. – gdy jeszcze w okresie styczeń – luty notowany był wzrost o 22,8 proc.). Eksport do krajów rozwijających wyniósł 6,1 mld EUR – i okazał się wyższy niż przed rokiem o 12,3 proc..