Polska drugim największym dostawcą towarów na Ukrainę

MRiT: Od początku br. do końca listopada zagraniczne firmy zadeklarowały, że realizują inwestycje za 11,1 mld zł. W porównaniu do analogicznego okresu sprzed pandemii, czyli do końca listopada 2019 r., w wartości inwestycji - wzrost o 48 proc., a w liczbie nowych miejsc pracy - o 79 proc.