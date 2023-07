Niemcy pozostają głównym odbiorcą polskich artykułów rolno-spożywczych

Wartość eksportu z Polski towarów rolno-spożywczych wyniosła w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku 21,2 mld euro, czyli wzrosła o 17 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. – wynika z opublikowanych przez resort rolnictwa i rozwoju wsi wstępnych danych pozyskanych od Ministerstwa Finansów (Wydział Centrum Analityczne - Izba Administracji Skarbowej w Warszawie). Wartość importu wspomnianych artykułów do Polski wyniósł w tym czasie 13,7 mld euro, czyli była o 10 proc. wyższa w porównaniu do analogicznego przed rokiem kiedy osiągnęła poziom 12,4 mld euro.

Sprzedaż tych towarów z Polski do krajów Unii Europejskiej wzrosła w opisywanym okresie o 14 proc. (do 15,5 mld euro). W strukturze eksportu udział tych państw wyniósł 73,2 proc. Wartość eksportu do krajów spoza UE wyniosła 5,7 mld euro i była wyższa w porównaniu do analogicznego okresu rok temu, kiedy to wyniosła 4,5 mld euro, o 25 proc.

Dodatnie saldo obrotów handlowych towarami rolno-spożywczymi w okresie styczeń-maj 2023 roku wzrosło o 33 proc. i wyniosło 7,5 mld euro (dla porównania w okresie I-V 2022 r. dodatnie saldo miało wartość: 5,7 mld euro).

Najwięcej tych artykułów, jak ma to miejsce od lat, sprzedano do Niemiec. Wartość eksportu na tamtejszy rynek przekroczyła 5,3 mld euro (wzrost roczny o 25 proc.; w I–V 2022 r. – 4,6 mld euro). Eksport do naszego zachodniego sąsiada stanowił 25,2 proc. wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Drugim odbiorcą jest Wlk. Brytania z udziałem 8 proc. Wartość eksportu na ten rynek wyniosła 1,7 mld euro (wzrost o 19 proc.). Kolejnymi odbiorcami polskiej żywności są: Holandia (udział w eksporcie ogółem 6,4 proc.), Francja (6,3 proc.), Włochy (4,8 proc.) oraz Czechy (4,6 proc.).

„W okresie styczeń-maj 2023 roku pod względem wartości eksportowano głównie: papierosy, mięso drobiowe, chleb i pieczywo cukiernicze oraz ciasta i ciastka (gł. wafle i herbatniki), karmę dla zwierząt (gł. dla psów i kotów), czekoladę i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, syropy cukrowe, pszenicę, przetworzone lub konserwowane mięso, mięso wołowe, kukurydzę, sery i twarogi, ryby wędzone filety rybne oraz przetwory spożywcze z mąki. Wartość eksportu ww. towarów stanowiła około 55 proc. ogólnego wywozu towarów rolno-spożywczych z Polski” – czytamy w opracowaniu.

Eksport z Polski towarów rolno-spożywczych w latach 2020 - maj 2023 / autor: Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich Wydział Informacji Rynkowej

Wartość importu do Polski w opisywanym czasie wyniosła 13,7 mld euro, co oznaczało wzrost o 10 proc. w porównaniu do okresu I-V 2022 r., kiedy to wyniosła 12,4 mld euro.

Importowano głównie z Niemiec (udział w imporcie rolno-spożywczym 19,5 proc.), Holandii (8,2 proc.), Ukrainy (6,2 proc.), Hiszpanii (5,7 proc.), Włoch (5,7 proc.) oraz z Danii (4,6 proc.).

„Głównymi towarami importowanymi do Polski były: mięso wieprzowe, karma dla zwierząt (gł. psów i kotów), makuchy sojowe, ryby świeże, czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao, syropy cukrowe, filety rybne inne mięso rybie (rozdrobnione), kawa, chleb, pieczywo cukiernicze ciasta oraz ciastka (gł. herbatniki i wafle), żywe świnie, tytoń nie przetworzony i odpady tytoniowe, produkty zaw. tytoń, nikotynę, przezn. do wdychania bez spalania, kukurydza (ziarna), sery i twarogi, pomidory świeże oraz przetwory spożywcze z mąki. Wszystkie wyżej wymienione towary stanowiły około 45% wartości towarów rolno-spożywczych przywiezionych z zagranicy do Polski” – napisano w publikacji.

Import z Polski towarów rolno-spożywczych w latach 2020 - maj 2023 / autor: Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich Wydział Informacji Rynkowej

Czytaj także: W lipcu poprawa obecnych i przyszłych nastrojów konsumentów

rb