Kochasz sport? Sprawdź, jak wybrać modne i wygodne buty sportowe

Niezależnie od tego, czy biegasz, chodzisz na siłownię, czy grasz w tenisa, musisz zwrócić dużą uwagę na rodzaj obuwia, który służy Ci podczas aktywności

Dlaczego wybór obuwia sportowego jest tak ważny?

Powody są trzy: Twoje bezpieczeństwo, komfort i wydajność. Wszystkie elementy składowe buta mogą pomóc Ci podczas treningu lub wręcz przeciwnie, utrudniać go. Ruch to zdrowie, szczególnie ten regularny i na świeżym powietrzu. Aby jednak faktycznie dawał same korzyści, trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Buty sportowe są niezwykle istotnym tematem w każdego rodzaju dyscyplinie. Producenci obuwia starają się jak najbardziej dostosowywać poszczególne modele do potrzeb klientów. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania idealnej pary butów?

Rodzaj podeszwy powinien być dostosowany do podłoża, na którym ćwiczysz. Jeśli chodzisz na fitness do klubu, wybierz podeszwę z bieżnikiem, by uniknąć poślizgnięcia się na parkiecie. Twarda, mało elastyczna podeszwa zapewni Ci stabilność, która przyda się szczególnie mocno podczas treningu z obciążeniem. Do gry w piłkę nożną na murawie, wybierz korki męskie, zaś szukając butów do biegania, musisz dużą uwagę poświęcić doborowi odpowiedniej amortyzacji. Na ogół wybór butów do biegania jest bardziej skomplikowany. Inne dedykowane są osobom trenującym na asfalcie, inne ćwiczącym na ścieżkach polnych czy w lesie. Kolejną ważną kwestią jest sposób biegania, typ podbicia stopy, a nawet Twoja waga.

W większości przypadków buty sportowe na trening powinny być lekkie i przewiewne, w niektórych trzeba zatroszczyć się o to, by były wyposażone w membranę przeciwdeszczową. Nie bez znaczenia jest również wysokość cholewki. Jeśli potrzebujesz swobody w stawie skokowym, sięgnij po niski model obuwia, jeżeli jednak istnieje ryzyko przeciążenia stawu, chcesz go chronić lub w przeszłości zdarzały Ci się jego kontuzje, bezpieczniejsza może być wysoka cholewka.

Buty sportowe wysokiej jakości

Kupując buty na trening postaw na sprawdzone marki, którym możesz zaufać. Z reguły wykorzystują one do produkcji najlepsze jakościowo materiały, a ma to niebagatelny wpływ na jakość całego buta. Materiał, z którego zostały wykonane podeszwa i cholewka, jest niezwykle istotny nie tylko z punktu widzenia trwałości i względów estetycznych. Jakość materiałów oraz wykonania zapewni Ci bezpieczeństwo podczas aktywności sportowej. Zdecydowanie minimalizuje ryzyko pojawienia się nagłych uszkodzeń buta, które mogłyby mieć wpływ na Twoją równowagę, stabilność i koncentrację. W butach od znanych marek m.in.: Adidas, Reebok, Puma, New Balance, Nike, The North Face możesz też liczyć również na dobry system amortyzacji, wyższą przyczepność podeszwy do podłoża oraz przepuszczalność powietrza. Niemniej jednak są to parametry, które zawsze warto sprawdzić, kupując obuwie sportowe.

Modne obuwie sportowe na trening i na co dzień

Wśród ogromnego wyboru modeli butów sportowych, wiele sprawdzi się nie tylko do ćwiczeń, ale także jako uzupełnienie streetwearowej stylizacji. W tegorocznym sezonie będzie królować grubsza, amortyzowana podeszwa. Takie sneakersy sprawdzą się do luźnych strojów z jeansami w roli głównej. Będziemy je też nosić do szortów, a nawet spódniczek i typowo letnich sukienek, zawsze wtedy, gdy wygoda ma być priorytetem.