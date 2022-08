Znasz przepisy drogowe? Rozwiąż test kierowcy i zdobądź zniżkę na OC i AC w LINK4

Lubisz łączyć przyjemne z pożytecznym? Rozwiąż internetowy Test Wiedzy Kierowców, a zyskasz nawet 12 % zniżki na OC i OC/AC w LINK4. A przy okazji sprawdzisz, jak z Twoją znajomością najnowszych przepisów kodeksu drogowego. Lepiej dowiedzieć się tego w trakcie internetowej zabawy niż na drodze od policjanta

Czym jest Ogólnopolski Test Wiedzy Kierowców?

Ogólnopolski Test Wiedzy Kierowców to quiz online w formie efektownej animacji, który oprócz sprawdzianu z przepisów drogowych, zapewnia świetną zabawę dla całej rodziny. A to nie koniec korzyści. Dodatkowo nagradza atrakcyjną zniżką na ubezpieczenie OC lub OC/AC w LINK4. Już za samo zaliczenie gry można otrzymać 10% rabatu lub 12%, jeśli udzielimy co najmniej 8 prawidłowych odpowiedzi.

Przepisy trzeba znać, bo to już nie przelewki. Mandaty poszły w górę i można wiele stracić, popełniając błąd na drodze. Nawet doświadczonym kierowcom zdarza się zapomnieć, jakie obowiązują zasady. Świetnym sposobem na ich przypomnienie jest właśnie Ogólnopolski Test Wiedzy.

Quiz składa się z 10 pytań. Każde z nich ma tylko jedną prawidłową odpowiedź. Część zadań dotyczy prawidłowego zachowania na drodze, nie brakuje również skrzyżowania równorzędnego i ronda. O ile to pierwsze, to elementarz każdego kierowcy, o tyle pytanie związane z rondem już wcale do takich oczywistych nie należy. Jesteśmy przyzwyczajeni, że pojazd na rondzie ma pierwszeństwo, bo tak wynika z oznaczeń. Sytuacja może się jednak zmienić, kiedy przed wjazdem na rondo jest tylko sam znak informacyjny „ruch okrężny” i brakuje dodatkowej tablicy „ustąp pierwszeństwa”.

Zaskoczeniem może być również pytanie dotyczące nowych przepisów, zwłaszcza tych, związanych z pojazdami z napędem elektrycznym.

Czy wiesz, jak postępować na drodze?

W quizie seria pytań dotyczy także sytuacji drogowych, w których przydać się może obowiązkowe ubezpieczenie OC. A szczególnie pomocny może być pakiet OC w LINK4, który z racji wielu dodatkowych świadczeń – w tym Assistance Opony – zajął pierwsze miejsce w niezależnym rankingu ubezpieczycieli na rok 2022 przygotowanym przez „Gazetę Bankową”.

Co powinniśmy zrobić, kiedy dochodzi do kolizji? To jedno z pytań z quizu. Kiedy mamy wykupione OC w LINK4, sprawa jest prosta. Korzyścią z posiadania takiego ubezpieczenia jest system Bezpośredniej Likwidacji Szkód. W przypadku stłuczki, kiedy jesteśmy poszkodowani, od razu możemy zadzwonić do swojego ubezpieczyciela LINK4, aby zajął się wszystkimi formalnościami i wypłacił odszkodowanie. Sami nie musimy w tej sytuacji już kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. To duża oszczędność czasu i nerwów.

Gdy zdarzy nam się stłuczka, nawet jeśli to my jesteśmy sprawcami kolizji, rozbudowany Program Pomocy zawarty w pakiecie OC lub OC/AC w LINK4 zapewni nam m.in. holowanie do 100 km, jak również samochód zastępczy do 3 dni.

A co w przypadku uszkodzonej opony? Program Pomocy zapewnia w ramach Assistance Opony wymianę koła na miejscu na koło zapasowe należące do wyposażenia pojazdu, a jeśli nie ma możliwości naprawy na miejscu – holowanie do warsztatu wulkanizacyjnego. Na pomoc możemy liczyć także wtedy, kiedy rozładuje się nam akumulator. LINK4 organizuje i pokrywa koszty dojazdu pomocy drogowej. Również w przypadku kradzieży auta nie pozostaniemy bez wsparcia. W ramach Programu Pomocy ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajmu auta zastępczego na okres 3 dni.

Sprawdź swoją wiedzę i zdobądź zniżkę na ubezpieczenie!

Ogólnopolski Test Wiedzy Kierowców to doskonała zabawa, a przy tym sporo korzyści. Rozwiążemy go w niecałe 5 minut, a zyskujemy sporo. Nagrodą za sam udział w zabawie jest 10 % zniżka na ubezpieczenie OC oraz AC w LINK4. Jeśli odpowiemy poprawnie na co najmniej 8 pytań, otrzymamy 12 % rabatu.

Na końcu testu wyświetla się kod promocyjny, który możemy zapisać lub wykorzystać od razu, klikając przycisk „Odbierz zniżkę”. Zostaniemy wtedy przekierowani na stronę link4.pl z kalkulatorem, który wyliczy składkę naszego ubezpieczenia. Z kodu rabatowego możemy skorzystać w przypadku zakupu polisy bezpośrednio na stronie internetowej lub telefonicznie u doradcy LINK4. Kody promocyjne obowiązują do końca roku.

Ogólnopolski Test Wiedzy Kierowców dostępny jest na stronie: www.testkierowcow.pl.