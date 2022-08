"Noc Perseidów" - pierwsza produkcja TVP Nauka już 12 sierpnia

„Noc Perseidów” to program na żywo realizowany przez TVP Nauka we współpracy z Obserwatorium Astronomicznym w Truszczynach

Transmisja programu meteory odbędzie się 12 sierpnia od godz. 20.00 na stronie głównej tvp.pl To pierwsza audycja wyprodukowana przez TVP Nauka - nowego kanału Telewizji Polskiej, popularyzującego wiedzę z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, technologii, ekologii, medycyny, nauk o ziemi i nauk społecznych.

TVP Nauka zaprasza do śledzenia na żywo nocy „spadających gwiazd” z pięknego rozgwieżdżonego nieba obserwowanego w Truszczynach, na turystycznym Szlaku Kopernikowskim.

Spadające gwiazdy to potoczna nazwa zjawiska meteorów. To różnego rodzaju okruchy kosmicznej materii, które w przypadków Perseidów są najczęściej wielkości ziarenka piasku. Gdy taki okruch wejdzie w atmosferę ziemską, w wyniku tarcia z jej atomami rozgrzewa się i spala. A my widzimy przez krótką chwilę ślad po tym zjawisku w postaci błysku na ciemnym niebie – mówi Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka, pomysłodawca imprezy „Nocy Perseidów” w obserwatorium w Truszczynach, który wraz z ekspertami objaśni widzom pasjonujące zjawiska na niebie.

Gościem programu będzie m.in. prof. Andrzej Niedzielski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, odkrywca planet pozasłonecznych, który przybliży tajemnice odległych planet krążących wokół innych gwiazd i pasjonujące wyzwania czekające na naukowców badających Kosmos. Z kolei Prof. Łukasz Wyrzykowski z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentuje wyniki misji GAIA – projektu badawczego z wykorzystaniem bezzałogowej sondy Europejskiej Agencji Kosmicznej, która dostarczyła nowych informacji o ponad 1,8 mld gwiazd Drogi Mlecznej.

Uczestnikami programu realizowanego w Truszczynach będą także Magdalena Pilska-Piotrowska z Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie i Jacek Drążkowski z Gwiazdopatrzni w Lidzbarku Warmińskim. Zaprezentują oni meteoryty, które dotarły na Ziemię z różnych części naszego Układu Słonecznego. Dr hab. Maciej Mikołajewski objaśni natomiast najnowsze obrazy nieba uzyskane dzięki Kosmicznemu Teleskopowi Jamesa Webba. W kosmicznym studiu gościć będą również popularyzatorzy nauki: Przemysław Rudź, który przedstawi najnowsze plany podboju kosmosu przez człowieka i udziału w nim polskiego sektora kosmicznego oraz Michał Juszczakiewicz – znawca życia Mikołaja Kopernika, który zaprezentuje nieznane powszechnie postulaty astronoma w zakresie ekonomii.

Nasza pierwsza transmisja pokaże charakter anteny, jaką staniemy się 3 października. To dzięki nam widzowie będą mogli na żywo uczestniczyć w ważnych wydarzeniach naukowych, prezentujących dorobek polskich i światowych naukowców. Na telewizyjnej antenie oraz na naszej stronie w internecie przybliżać będziemy także pasjonujące zagadnienia z jakimi mierzą się badacze w dziedzinach nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, technologii, ekologii, medycyny, nauk o ziemi i nauk społecznych. Będziemy także aktywnymi uczestnikami debaty naukowej. Na antenie TVP Nauka znajdą się filmy dokumentalne, programy popularyzujące wiedzę, będzie też emocjonujący teleturniej naukowy. Już dziś zapraszamy do naszego serwisu nauka.tvp.pl – mówi Robert Szaj, dyrektor TVP Nauka.

„Noc Perseidów” to wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla miłośników astronomii. Co roku na nocnym niebie mamy okazje obserwować deszcze meteorów. Kosmiczne okruchy skalne z wielką prędkością wpadają w ziemską atmosferę zostawiając za sobą świetliste smugi. Najbardziej znanym deszczem meteorów są Perseidy. Możemy je obserwować zazwyczaj od połowy lipca aż do końca sierpnia. Największa aktywność Perseidów przypada między 9 a 14 sierpnia. To właśnie wtedy warto spojrzeć na nocne rozgwieżdżone niebo.

„Noc Perseidów” w piątek 12.08 od godz. 20.00 do 22:30 na tvp.pl

Mat.Pras./KG