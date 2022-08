Rewolucja w panelach. Energia ze słońca tańsza niż z atomu?

Czołowy chiński producent modułów solarnych Risen Energy podał, że centrum certyfikacji TÜV SÜD wydało atest dla wydajnego wielozłączowego ogniwa serii Hyper-ion HTJ 210 mm. Ogniwa te są niemal trzy razy bardziej wydajne niż standardowe panele PV dostępne na polskim rynku. Jeśli nie tylko wydajność, ale i stosunek wydajności do ceny nowych ogniw Hyper-ion jest korzystniejszy od standardowych paneli PV, energia ze słońca może okazać się tańsza niż energia z węgla, a może nawet z atomu

Według Risen Energy TÜV SÜD, podmiot oferujący ogólnoświatowe usługi badawcze, kontrolne oraz certyfikacyjne, przeprowadził próby i wydał atest dla wyprodukowanego przez Risen Energy, wielozłączowego ogniwa z serii Hyper-ion. Spółka Risen Energy jest więc pierwszą na świecie spółką, która otrzymała atest TÜV SÜD dla wysoko wydajnego produktu typu HTJ 210 mm wyposażonego w ultra cienkie płytki krzemowe.

Wejście na rynek wyprodukowanej przez Risen Energy serii Hyper-ion to kolejny milowy krok w ewolucji technologii solarnej. Produkty z serii Hyper-ion są odpowiedzią na rosnące wśród elektrowni fotowoltaicznych zapotrzebowanie na wysoko wydajne moduły solarne oparte na dużych płytkach krzemowych – powiedział said Zhulin Zhang, dyrektor operacyjny i szef działu certyfikacji technicznej TÜV SÜD Smart Energy. „Z perspektywy klientów, atest wydany dla modułu solarnego 700 W jest gwarancją, że wydajność, bezpieczeństwo, niezawodność i cena produktu pozwolą na spełnienie potrzeb wynikających z wyzwań stawianych przed sektorem fotowoltaiki, a ponadto umożliwią wytworzenie większej ilości energii po niższej cenie”.

Wydajność i cena

Jak twierdzi działający w Polsce dostawca paneli fotowoltaicznych MBM Solar, aktualnie obowiązującym standardem wśród paneli polikrystalicznych jest moc na poziomie 270-275 W. W dokonanym przez firmę przeliczeniu mocy nominalnej panelu 250 W (pomnożonych przez 2 godziny i 45 minuty pełnego nasłonecznienia w Polsce dziennie oraz przez 365 dni w roku), użytkowanie go przez pełny rok pozwala uzyskać 250 kWh rocznie. Oferowany przez Risen moduł solarny 700 W ma więc wydajność niemal 3-krotnie wyższą. Oznaczałoby to, że przeciętne gospodarstwo domowe na pokrycie własnych potrzeb energetycznych potrzebowałoby przykładowo nie 12, ale tylko 4 panele PV.

Chiński dostawca obiecuje, że nowe moduły są wymiernie tańsze od dotychczasowych. Produkty z serii Hyper-ion są wyposażone w ultracienkie płytki krzemowe o grubości 210 mm, skonstruowane z 24 złączy, stelaża wykonanego ze stopu stali, a także szeregu opatentowanych przez Risen Energy rozwiązań konstrukcyjnych i technologii – powiedział Yafeng Liu, dyrektor działu badań i rozwoju w Risen Energy.

Jesteśmy przekonani, że dzięki tym przełomowym rozwiązaniom, spółki z branży fotowoltaicznej będą mogły budować układy solarne o wyjątkowo niskiej emisji CO2, obniżyć całkowity koszt ich budowy oraz zwiększyć zwroty z inwestycji, a tym samym, znacząco przyczynić się do zapewnienia długoterminowych, niezawodnych i cenowo przystępnych dostaw energii - przekazał Risen Energy w komunikacie.

Dzięki uzyskaniu atestu zgodnego z normą IEC 61215 i IEC 61730, wyprodukowana przez Risen Energy seria HJT Hyper-ion 210 mm wzbogaci portfel oferowanych przez spółkę produktów wysoko wydajnych i o wysokiej mocy, a także pozwoli spółce na lepsze zaspokojenie zapotrzebowania rynków regionalnych na moduły solarne o wysokiej efektywności.

Risen Energy

Risen Energy to czołowy międzynarodowy producent rozwiązań fotowoltaicznych o wysokich parametrach technicznych i dostawca kompleksowych rozwiązań biznesowych w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej. Firma sklasyfikowana jest jako kluczowy dostawca w łańcuchu dostaw i posiada rating kredytowy „AAA”. Risen Energy powstała w 1986 r., a od 2010 r. jest notowana na giełdzie, tworząc wartość dla klientów z całego świata. Kompleksowe rozwiązania biznesowe Risen w dziedzinie fotowoltaiki, zaliczające się do najefektywniejszych i najbardziej ekonomicznych w branży, bazują na innowacjach technologiczno-handlowych, popartych doskonałą jakością i wsparciem klienta. Obecność spółki na miejscowym rynku i wysoka wiarygodność kredytowa sprawiają, że ma ona możliwości budowania z zaangażowaniem strategicznej, obustronnie korzystnej współpracy z partnerami, wspólnie czerpiąc korzyści ze stale rosnącej wartości ekologicznej energii.

Moduły z serii Hyper-ion oparto na ogniwach połówkowych 120 µm 4-fazowych z warstwą antyrefleksyjną µc-Si oraz niską zawartością and Ag. Dzięki uzyskowi mocy wynoszącemu do 700 W, wydajność ogniwa z serii Hyper-ion przekracza 25,5%, a wydajność modułu sięga 22,53%. Seria Hyper-ion, zaprojektowana z myślą o obniżeniu uśrednionego kosztu wytworzenia energii (LCOE) o 10% w porównaniu do modułów PERC, pomyślnie przeszła próbę 5X IEC, a wynik oceny podmiotu niezależnego dowodzi, że wartość śladu węglowego (CFP) jest niższa niż 400 kg eq CO2/kWc.

