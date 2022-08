Wyciek ścieków w oczyszczalni w polskim kurorcie. To już kolejny w ciągu ostatnich dni

Kolejna rzeka zanieczyszczona? Jak donoszą lokalne media, 15 sierpnia w Szklarskiej Porębie miało dojść do niekontrolowanego wycieku z tamtejszej oczyszczalni, a osady miały trafić do rzeki Kamiennej. Awaria miała powtórzyć się kolejnego dnia.

Szklarska Poręba to jedna z tych polskich miejscowości, które w okresie wakacyjnym przeżywają prawdziwe oblężenie. Także i w tym roku do karkonoskiego kurortu przybyła bardzo duża liczba turystów.

Być może to właśnie nadmierne obciążenie sieci kanalizacyjnej sprawiło, że oczyszczalnia nie zdołała przerobić wszystkich ścieków, co poskutkowało niekontrolowanym wyrzutem do okolicznej rzeki Kamiennej.

Z informacji przekazanych przez jeleniogórski portal jelonka.com, wynika, że o sprawie powiadomiono policję i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który miał pobrać próbki do badania.

Lokalni dziennikarze nie mają wątpliwości, że sytuacja będzie się powtarzać do czasu modernizacji oczyszczalni. Inwestycja od kilku lat utknęła w martwym punkcie, bo miejscowi samorządowcy z gmin będących udziałowcami Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji nie potrafią się dogadać.

Związane ręce ma również prezes KSWiK Dariusz Daraż, który przekonuje, że spółka nie może ubiegać się o fundusze w ramach „Polskiego Ładu”. To mogłyby zrobić gminy-udziałowcy, ale ich włodarze wzajemnie blokują inwestycję ze względu na koszty.

Związany z Platformą Obywatelską burmistrz Szklarskiej Poręby Mirosław Graf winą obarcza swoich kolegów z sąsiednich gmin.

Chciałbym też przypomnieć, że gdyby nie opór dwóch gmin, czyli Piechowic i Podgórzyna to modernizacja naszej oczyszczalni byłaby już dawno w trakcie. Tymczasem przyszedł długi weekend i ścieki ponownie dostały się do Kamiennej – przekonuje na łamach cytowanego portalu.

Czyli standard, „wszyscy winni, tylko nie ja”. Politycy kłócą się ze sobą, a ścieki zatruwają rzekę i płyną dalej. Kamienna wpada do rzeki Bóbr, a ten do Odry…

Czytaj też: Biolog: Złote algi nieraz powodowały gwałtowne pomory ryb

PF