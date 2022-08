Czy można oszczędzać na wymianie euro?

Wzrastający kurs euro to znak, że polska złotówka słabnie. Kiedy na wykresach widzimy wyższą cenę euro to dobry znak dla eksporterów, natomiast gorsza wiadomość dla importerów. Cena euro wpływa na rentowność niektórych biznesów niezależnie, czy konieczny jest zakup waluty, czy jej sprzedaż. Czy istnieją sposoby na korzystną wymianę eurowaluty? W jaki sposób wymieniać środki, aby nie przepłacać? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule

Rozwiązania w zakresie wymiany euro i innych walut

Podczas wyboru miejsca wymiany waluty powinniśmy zwracać uwagę nie tylko na kurs, ale również na wygodę transakcji i bezpieczeństwo. Kiedyś najpopularniejszym sposobem wymiany środków był kantor stacjonarny. Oczywiście takie placówki nadal istnieją, jednak to rozwiązanie jest czasochłonne, mało wygodne oraz niezbyt bezpieczne, ponieważ musimy się przemieszczać z dużą ilością gotówki - od momentu wypłaty, przez wymianę środków, aż po wpłatę ich na konto walutowe. Kolejnym rozwiązaniem jest wymiana w banku, gdzie w większości mamy możliwość wymiany euro online. Wcześniej warto porównać kursy z innymi ofertami dostępnymi w sieci oraz zweryfikować, czy nie poniesiemy jakiś dodatkowych kosztów. Banki oferują również możliwość wykonywania przelewów zagranicznych, jednak te mogą się wiązać z opłatami, które warto wcześniej sprawdzić. Kurs euro w kantorach online

Szybką wymianę walut oferują także kantory internetowe, w których znajdziemy kursy korzystniejsze niż w bankach, czy kantorach stacjonarnych. Dają one możliwość wymiany środków z dowolnego miejsca, potrzebne jest nam tak naprawdę tylko urządzenie z dostępem do internetu. Często kantory online oferują również przelewy zagraniczne, jednak w przypadku kantoru niezbędne będzie posiadanie konta walutowego. Drugą opcją działającą w sieci są platformy wymiany walut, takie jak Walutomat. Tutaj wymiana euro odbywa się między użytkownikami, a serwis automatyzuje transakcje. Właśnie ten czynnik powoduje, że w Walutomacie możemy znaleźć znacznie korzystniejszy kurs euro niż w innych miejscach, co możesz sprawdzić tutaj: https://www.walutomat.pl/kursy-walut/eur-pln/. Oprócz atrakcyjnej ceny euro korzyścią jest błyskawiczna wymiana waluty przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Jeżeli nie spieszy się nam z wymianą waluty, wówczas możemy skorzystać z alertu walutowego. Wybieramy określony kurs, po jakim chcemy kupić lub sprzedaż środki i kiedy osiągnie on określoną wartość otrzymamy powiadomienie. Dzięki temu codzienne śledzenie wykresów nie będzie już konieczne, aby wykonać wymianę po najkorzystniejszym kursie.

Jak wykonywać przelewy zagraniczne w euro?

Korzystając z serwisu Walutomat mamy możliwość przechowywania środków w portfelu walutowym. Oznacza to, że jeżeli chcielibyśmy wykonać przelew zagraniczny w euro do innego odbiorcy, a nie posiadamy konta walutowego, wówczas takie zlecenie możemy złożyć bezpośrednio z panelu klienta. Zwykłe przelewy typu SWIFT w euro są darmowe (do pięciu miesięcznie). Jednak jeżeli czas nas nagli i potrzebujemy natychmiast przetransferować środki możemy w takiej sytuacji skorzystać z przelewu typu SEPA Insant. Działają one natychmiastowo, a odbiorca otrzymuje środki praktycznie w chwili wykonywania transakcji. To zdecydowanie atrakcyjne rozwiązanie, gdy musimy zrealizować pilną płatność.