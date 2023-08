Najlepsze polskie giełdy kryptowalut w 2023 roku

Rynek kryptowalut zachowuje swoją atrakcyjność dla traderów i inwestorów z całego świata. Dlatego z każdym rokiem na całym świecie uruchamiane są nowe giełdy kryptowalut – platformy do handlu i wymiany kryptoaktywów

Dla każdego interesującego się kryptowalutami – zarówno początkującego użytkownika, jak i doświadczonego tradera – przyda się ranking giełd kryptowalut.

Pod względem rozwoju krypto platform Polska wcale nie ustępuje globalnym trendom. W tym artykule przedstawimy listę najlepszych giełd krypto z Polski oraz z polskimi korzeniami.

Czy działalność giełd kryptowalut w Polsce jest legalna?

Regulacje kryptowalut i ich obrotu na całym świecie są bardzo zróżnicowane oraz ciągle ewoluują wraz z rozwojem rynku.

Polskie prawo obecnie nie ma przepisów zabraniających działalności giełd i kantorów kryptowalutowych. Oznacza to, że działalność giełd kryptowalut w Polsce jest legalna.

Należy wskazać, że od dnia 13 lipca 2018 roku podmioty prowadzące działalność w zakresie giełd i kantorów kryptowalut stali się instytucjami obowiązanymi w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; i w związku z tym muszą wykonywać wszystkie obowiązki tam wskazane.

Tu ważne podkreślić, że polskie prawo nie uwzględnia też dla giełd kryptowalut obowiązku uzyskania specjalnej licencji. W związku z czym, odrębna część krypto giełd świadczy usługi płatnicze. Dotyczy to platform, które dokonują transakcji z walutami fiducjarnymi (fiat).

A mianowice chodzi o wykonanie czynności zastrzeżonych dla dostawców usług płatniczych: pośrednictwo w transferze walut fiat między użytkownikami;

prowadzenie tak zwanych portfeli online/salda dla walut fiat, zaś środki z tych sald mogą być przekazywane innym użytkownikom, na przykład w celu zakupu kryptowalut – co może stanowić rachunek płatniczy.

Dostawca usług płatniczych musi spełnić szereg wymogów prawnych, w tym uzyskać zezwolenie lub wpis do właściwego rejestru – licencję. W Polsce decyzję w tej sprawie wydaje Komisja Nadzoru Finansowego.

Najlepsze giełdy kryptowalut w Polsce

Przygotowując ranking najlepszych giełd kryptowalut w Polsce, nie braliśmy pod uwagę faktu lokalizacji giełdy w domenie PL.

Najważniejszym czynnikiem decydującym o znalezieniu się giełdy w tym zestawieniu jest możliwość obrotu polskich złotych. Z punktu widzenia polskiego użytkownika również ważne znaczenie będzie miało polskojęzyczne wsparcie techniczne, tłumaczenie interfejsu giełdy i materiałów szkoleniowych na język polski.

Zondacrypto (ex-BitBay)

Zondacrypto (dawniej BitBay) jest jedną z bardziej znanych w Polsce giełd kryptowalut. Z uwagi na największą liczbę aktywnych użytkowników Zonda posiada obecnie najwyższą płynność w PLN. Założona przez Polaków w Katowicach w 2014 roku, od razu była skrojona na miarę polskiego użytkownika. Z powodu braku regulacji prawnych w Polsce, emigrowała najpierw do Malty, kilka lat później – do Estonii, gdzie znajduje się dzisiaj.

W naszym zestawieniu zajmuje ona wyróżnione miejsce jako najlepsza polska giełda krypto pod względem wolumenu obrotu. Zondacrypto oferuje kombinację handlu w parach czołowych kryptowalut i walut fiat. Na giełdzie użytkownik może robić przelewy w złotówkach, a nawet dokonać wpłatę i wypłatę za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Dodatkowo na Zondacrypto znajdziesz mnóstwo materiałów edukacyjnych. Platforma oferuje program partnerski, bramkę płatności, a wygodę użytkowania zapewnia aplikacja mobilna. Giełda ma status silnej światowej marki z mocnym polskim akcentem, przez co jest doceniana i regularnie wybierana przez polskich traderów.

Rok uruchomienia: 2014. Dostępne rynki: rynek Spot. Pary handlowe: obecnie na giełdzie dostępnych jest 68+ walut i 157+ par handlowych. Pary ze złotym: tak. Prowizje: za wpłatę kartą w złotówkach albo euro użytkownik zapłaci 2.99% prowizji, przy czym minimalna prowizja wynosi 10 PLN, w przypadku euro – 2.50 EUR. Prowizja za wpłatę przez usługę ZEN – 1% bez limitu wysokości wpłat. Rozmiar prowizji za wypłatę przelewem bankowym – 0.5% wartości przelewu (min. 9 PLN, max. 149 PLN), w placówce Poczty Polskiej – 1% (min. 20 PLN, max 120 PLN), w bankomacie – 10 PLN (100 – 1000 PLN), na kartę płatniczą – 2.99%, minimalna prowizja – 10 PLN. Prowizja za wypłatę w złotych, euro i dolarach amerykańskich przez usługę ZEN – 1% bez limitu wysokości wypłat.

Sposoby wpłat i wypłat: za pomocą kart debetowych, wypłata przelewem (dostępne tylko na swój rachunek bankowy z którego wcześniej dokonano już jakiejkolwiek wpłaty). Wypłatę można dokonać w bankomacie oraz zrealizować wypłatę gotówkową na Poczcie Polskiej.

Kanga

Giełda Kanga została założona w 2018 roku przez grupę ekspertów z branży fintech – Sławka Zawadzkiego i Łukasza Żeligowskiego. Natomiast operatorem serwisu Kanga Exchange jest Good Solution Investments Limited z siedzibą w Belize. Kanga od początku postawiła na rozbudowanie sieci partnerskich kantorów stacjonarnych.

Do rankingu zaliczamy giełdę Kanga jako najlepszą polską giełdę pod względem funkcjonalności. W 2023 roku giełda prezentowała nowe produkty, jest to serwis pożyczkowy Kanga Loan oraz Kanga P2P. Usługa P2P (peer-to-peer) umożliwia sprzedaż i kupno kryptowalut pomiędzy zweryfikowanymi użytkownikami giełdy Kanga przez BLIK lub przelew bankowy.

Oprócz bazowych funkcji handlowych giełda posiada token natywny KNG oraz własne stablecoiny, tzw. OmegaCoins – OmegaPLN, OmegaEUR, OmegaUSD. Na dodatek Kanga oferuje inne usługi, między innymi aplikację portfelu giełdowego (Kanga Wallet) oraz bramkę płatności (Kanga Pay).

Rok uruchomienia: 2018. Dostępne rynki: spot, Kanga P2P, Kanga Local, Kanga Kantor. Pary handlowe: obecnie na giełdzie dostępnych jest 98+ walut i 148+ par handlowych. Pary ze złotym: nie.

Prowizje: brak opłat za wpłatę kryptowaluty. Opłata transakcyjna wynosi 0.2% kwoty transakcji, pobierane od każdej ze stron. Koszty wypłaty są dynamicznie dostosowywane do aktualnego poziomu obciążenia sieci. Tak, prowizja za wypłatę Bitcoina wynosi 0.0003 BTC, a Etherium – 0.003 ETH.

Sposoby wpłat i wypłat: wpłata może być dokonana przez przelew bankowy lub kartą debetową/kredytową. Wypłacić środki można za pomocą przelewu bankowego lub portfela cyfrowego.

Egera

Egera (dawniej Bitclude) – to pierwsza giełda kryptowalut, która uregulowała swoją działalność w Polsce. Firma posiada status Małej Instytucji Płatniczej (MIP11/2019), podlega nadzorowi KNF oraz transparentnie prowadzi swoją działalność. Giełda Egera dobrze pasuje dla początku przygody z kryptowalutami, ponieważ wyróżnia się prostotą interfejsu. Na podstawie opinii użytkowników, Egera jest najlepszą giełdą polską pod względem szybkości – dotyczy to zarówno rejestracji nowych użytkowników, transakcji, a także reakcji wsparcia technicznego.

Na giełdzie Egera są dostępne handel na rynku spot w parach kryptowalut ze złotymi, funkcja wymiany kryptowalut na waluty fiat, zakup za złote i euro przelewem oraz BLIKiem.

Rok uruchomienia: 2019. Dostępne rynki: rynek Spot. Pary handlowe: 7 par handlowych z polskim złotym i 3 pary z USDT. Pary ze złotym: tak.

Prowizje: Egera nie pobiera prowizji od wpłat PLN, EUR, GBP i USD, zrealizowanych metodą SEPA i SWIFT. Prowizje nie są pobierane również w przypadku metod ELIXIR i EXPRESS dostępnych jedynie dla waluty PLN. Dostępna jest opcja wpłaty kartą bankową, prowizja – 2 PLN + 3% od wpłacanej kwoty. Minimalna wartość wpłaty to 10 PLN, a maksymalna 3.500,00 PLN. Wypłacić złote można wykorzystując bankomaty, minimalna wielkość transakcji to 50 PLN, a maksymalna 1000 PLN. Opłata za zrealizowanie transakcji w tej metodzie wynosi 10 PLN. Najpopularniejsze metody wypłaty środków to EXPRESS i ELIXIR, dla których minimalna wielkość transakcji zawsze wynosi 20.00 PLN. Prowizja od wypłat tymi metodami to 10 PLN dla wypłat EXPRESS i 1 PLN dla ELIXIR. Sposoby wpłat i wypłat: wpłacić środki można prosto z konta bankowego metodami SEPA, SWIFT – dla PLN, EUR, GBP i USD, oraz metodami ELIXIR, EXPRESS – dla złotych. Najszybszym sposobem wpłaty środków na konto Egera jest wpłata kartą bankową – transakcja jest księgowana w ciągu 15 sekund. Środki z giełd możemy przelać na konto bankowe, dokonać wypłatę w bankomacie albo za pomocą płatności BLIK.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze giełdy krypto w Polsce?

Przy wyborze giełdy kryptowalutowej polecane zwrócić uwagę na kilka czynników.

Bezpieczeństwo

Najważniejszą rzeczą niewątpliwe jest bezpieczeństwo. Należy poważnie rozważyć, jakie środki bezpieczeństwa są stosowane przez giełdę w celu ochrony danych i środków użytkownika. Ważne jest również sprawdzenie historii danego serwisu, gdzie giełda jest zarejestrowana oraz jakie zezwolenia otrzymała na prowadzenie swojej działalności. Dodatkowo polecane zapoznać się z tym, czy giełda posiada potwierdzone rezerwy finansowe, czy w przeszłości miały miejsce ataki hakerskie, a także problemy w instytucjach sądowych.

Opinie

Oczywiście każda z giełd ma swoje wady i zalety, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze platformy handlowej. Wiele cennych wskazówek można znaleźć w komentarzach i opiniach użytkowników. Należy jednak zauważyć, że niektóre opinie mą emocjonalne zabarwienie, dlatego zalecamy zwracać uwagę na komentarze o konkretnych informacjach.

Wolumen obrotu i ilość par handlowych

Przy ocenie funkcjonalności giełdy ważnym czynnikiem jest wolumen obrotu i liczba kryptowalut będących przedmiotem obrotu. Im wyższy wolumen obrotu, tym wyższa płynność zapewniana przez giełdę, co z kolei zwiększa potencjalny zysk dla użytkownika. Odpowiednio, im więcej par handlowych jest reprezentowanych na giełdzie, tym więcej narzędzi ma w swoich rękach trader. Warto zauważyć, że liczy się nie tyle sama liczba oferowanych przez giełdę kryptowalut, lecz ich aktualność oraz popyt rynkowy.

Prowizje

Giełdy mogą pobierać prowizje za transakcje dokonywane na giełdzie oraz wypłaty. Im mniejsze opłaty ponosi użytkownik, tym wyższy jest jego dochód.

Metody wpłat i wypłat

Ważnym faktem jest możliwość doładowywania konta giełdy i wypłacania środków w walucie fiat. Decydując się na polską giełdę, zaletą takiego rozwiązania są wpłaty i wypłaty w polskich złotych. Im więcej metod oferuje giełda, tym wygodniejsza i szybsza jest praca z nią.