Dzień Niepodległości Ukrainy w Warszawie

Ukraińcy mieszkający w Warszawie świętowali Dzień Niepodległości Ukrainy na placu Zamkowym. Przesłanie i życzenia dla uczestników wydarzenia przekazali prezydenci Ukrainy Wołodymyr Zełenski i Polski Andrzej Duda. Ze sceny apelowano, aby uznać Rosję za kraj terrorystyczny.

Plac Zamkowy w Warszawie już przed godz. 18 zaczął się wypełniać Ukraińcami w narodowych strojach i z niebiesko-żółtymi flagami. Przyszli oni świętować Dzień Niepodległości z dala od swojego kraju, w którym od pół roku toczy się wojna. Flagi oraz ukraińskie rękodzieło można było kupić już na Krakowskim Przedmieściu.

Wydarzenie rozpoczęło od odśpiewania hymnów Ukrainy i Polski, kiedy plac był już pełen ludzi. Oprócz Ukraińców byli tam Polacy i Białorusini.

Organizatorzy wydarzenia apelowali ze sceny do władz polskich, ale też przywódców państw Unii Europejskiej, aby uznali Rosję za kraj terrorystyczny i zachęcali do skandowania: „Terroryści”.

Jako pierwsze wyemitowane zostało nagranie przesłanie od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego.

Ukraiński naród pokazał męstwo i to stało się inspiracją dla całego świata, dało nadzieję, że sprawiedliwość nie opuściła naszego cynicznego świata ostatecznie i że zwycięża w tym świecie nie siła, a prawda, nie pieniądze, a wartości, nie ropa, a ludzie - mówił prezydent Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił, że przez ostatnie pół roku Ukraina się zmieniła.

Przez sześć miesięcy zmieniliśmy historię, zmieniliśmy świat i zmieniliśmy się sami. Teraz dobrze wiemy, kto naprawdę jest naszym bratem i przyjacielem, a kto przypadkowym znajomym - wskazał.

Dodał, że „Ukraina - to cała Ukraina, wszystkie 25 obwodów, bez żadnych ustępstw i kompromisów”.

Donbas, to Ukraina i przywrócimy go bez względu na to, jaka nie byłaby ta droga. Krym, to Ukraina i przywrócimy Krym, bez względu, jaka nie byłaby to droga - mówił.