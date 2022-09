Istotny krok w budowie największej farmy fotowoltaicznej

Tauron rozpoczął montaż paneli fotowoltaicznych na terenie farmy fotowoltaicznej o docelowej mocy 100 MW w Mysłowicach, będącej największą elektrownią słoneczną w Polsce. Pierwszą energię elektryczną inwestycja wyprodukuje w 2023 roku

Jednym z warunków realizacji celów Zielonego Zwrotu Taurona jest rozbudowa mocy farm fotowoltaicznych. Do 2025 roku planujemy zwiększyć moce w fotowoltaice do 700 MW, a w 2030 roku chcemy dysponować słonecznymi megawatami o mocy 1 400 MW. Wykorzystujemy posiadane przez grupę tereny poprzemysłowe, by przywrócić im znaczenie gospodarcze. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie na terenie byłej elektrowni węglowej - powiedział prezes Paweł Szczeszek, cytowany w komunikacie.