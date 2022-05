PGE wybuduje w pobliżu Kompleksu Turów dwie farmy fotowoltaiczne

PGE Energia Odnawialna, spółka z Grupy PGE, wybuduje na terenie powiatu zgorzeleckiego dwie jednomegawatowe farmy fotowoltaiczne. Obie instalacje powstaną do końca maja 2023 r. w pobliżu Kopalni i Elektrowni Turów. Inwestycje zostaną dofinansowane ze środków unijnych

Jak poinformowano w czwartkowym komunikacie spółki, budowa farm fotowoltaicznych PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2 na terenach sąsiadujących z Kopalnią i Elektrownią Turów to początek długofalowego programu Grupy PGE na rzecz sprawiedliwej transformacji energetycznej regionu Kompleksu Turów.

W ramach sześciu projektów, które docelowo mają wesprzeć realizację całego przedsięwzięcia, na terenie powiatu zgorzeleckiego mają powstać m.in. farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz magazyn energii – podano.

Prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski wyjaśnił, że celem Programu PV Grupy PGE jest uruchomienie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Równie ważne jest to, że budując farmy PV Zawidów 1 i PV Zawidów 2, na które pozyskaliśmy środki unijne, aktywnie włączamy się w proces transformacji energetycznej terenów wokół Kopalni i Elektrowni Turów – podkreślił.

Instalacje PGE zostaną uruchomione w ramach Południowo-Zachodniego Klastra Energii. Oprócz PGE Energia Odnawialna uczestniczą w nim gminy – Zgorzelec, Sulików i Zawidów, a także dwie placówki zgorzeleckie: Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” oraz zawidowskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych.

Celem przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej jest - jak podano - zbudowanie w najbliższych latach w powiecie zgorzeleckim dwóch farm i dwudziestu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ponad 2,5 MW, jednej instalacji solarnej oraz 3 powietrznych pomp ciepła. „Według wstępnych szacunków roczna produkcja energii elektrycznej z nowych źródeł osiągnie poziom ponad 2,6 GWh, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie ok. 2700 gospodarstw domowych oraz zredukować emisję CO2 o ok. 2 tys. ton” – wskazano.

Południowo-Zachodni Klaster Energii powstał w 2017 r. z inicjatywy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do której należy turoszowski kompleks energetyczny. Do projektu przyłączyła się PGE Energia Odnawialna, samorządy z terenu powiatu zgorzeleckiego, zgorzeleckie starostwo powiatowe, oraz wiele regionalnych spółek komunalnych.

Jak podano w komunikacie, należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

PAP/KG