PGE: przełomowy rok dla fotowoltaiki. Będzie kolejna farma

PGE Energia Odnawialna otrzymała pozwolenie na budowę jednej z największych farm fotowoltaicznych w Polsce o łącznej mocy 100 MW. Inwestycja składająca się dwóch instalacji – PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 – zostanie uruchomiona do końca 2023 r. na terenie gminy Grębów w powiecie tarnobrzeskim na Podkarpaciu.

Pierwsza instalacja – PV Jeziórko 1 o mocy 50 MW – PGE Energia Odnawialna zbuduje na rekultywowanych gruntów poeksploatacyjnych spółki Siarkopol Tarnobrzeg. Obok niej, na gruntach prywatnych powstanie PV Jeziórko 2, również o mocy 50 MW. Łączna produkcja na poziomie ok 100 tys. MWh pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną ponad 40 tys. gospodarstw domowych, czyli miasta wielkości Opola.

Kilka dni temu PGE Energia Odnawialna otrzymała również pozwolenie na budowę dwóch instalacji fotowoltaicznych w powiecie łosickim na Mazowszu. Chodzi o PV Huszlew 1 i PV Huszlew 2. Ich łączna moc wyniesie 13 MW.

Ten rok jest dla nas przełomowy pod względem realizacji planów inwestycyjnych w fotowoltaikę. Pomimo utrudnień związanych z pandemią udało nam się otrzymać pozwolenia na budowę nowych projektów PV o łącznej mocy blisko 200 MW. To bardzo dużo biorąc pod uwagę, że uzyskiwanie wszystkich zgód, decyzji środowiskowych i innych niezbędnych dokumentów to proces złożony, trwający wiele miesięcy. W kolejnych latach ten proces jeszcze przyspieszy, co pozwoli nam rokrocznie ogłaszać przetargi na 300, a może nawet 400 megawatów w energetyce słonecznej - mówi Marcin Karlikowski, prezes PGE Energia Odnawialna.

Według nowej strategii, Grupa Kapitałowa PGE zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r. Zostanie to osiągnięte poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV. Jego celem jest zbudowanie do 2030 r. instalacji słonecznych o łącznej mocy ok. 3 GW i umocnienie PGE na pozycji lidera rynku OZE w Polsce.

Do tej pory PGE Energia Odnawialna zabezpieczyła na ten cel ok 3000 ha gruntów, na których mogą powstać farmy słoneczne o mocy ponad 2000 MW. W przyszłości na tych terenach uruchomione zostaną zarówno jednomegawatowe instalacje jak i znacznie większe przedsięwzięcia. Nowe inwestycje spółki realizowane będą na gruntach własnych Grupy PGE, należących do samorządów, instytucji kościelnych, spółek skarbu państwa, ale również na gruntach dzierżawionych od prywatnych właścicieli.

PGE Energia Odnawialna zamierza finansować projekty poprzez system aukcyjny oraz w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA). Korzystając z mechanizmu wsparcia zrealizowanych zostanie m.in. 19 projektów, które wygrały tegoroczną aukcję na sprzedaż energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii do 1 MW. Inwestycje powstaną w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka PGE Energia Odnawialna jest obecnie największym producentem zielonej energii w Polsce. Posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2331,25 MW.

PR/RO