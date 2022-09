Skandaliczny atak Hartmana na o. Knabita. Będzie reakcja UJ?

Ojciec Leon Knabit podzielił się swoją opinią nt. zachowania niektórych księży. Na wpis benedyktyna w skandaliczny sposób zareagował Jan Hartman – czytamy na portalu wPolityce.pl

Ojciec Knabit skomentował sprawę podejścia niektórych księży do noszenia sutanny. Zwrócił uwagę, że nieużywanie stroju duchownego może prowadzić do „wspomagania laicyzacji”.

Do wpisu duchownego w absolutnie nieakceptowalny sposób odniósł się Jan Hartman z Uniwersytetu Jagiellońskiego – informuje portal.

Do skandalicznego zachowania Hartmana odniósł się Jerzy Kwaśniewski, współzałożyciel Ordo Iuris. Zapowiedział, że wystąpi w tej sprawie do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym Hartman wykłada.

Instytut Ordo Iuris zwróci się do rektora @JagiellonskiUni o stanowcze zdyscyplinowanie prof. @JanHartman1, który w urągający godności profesora UJ sposób odniósł się do wypowiedzi o. Leona Knabita. Nauka to też odpowiedzialność. Przez niemal dobę ten tweet nie został skasowany – czytamy we wpisie prezesa Ordo Iuris.