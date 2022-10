Edukacja i budowanie kompetencji. Debata o „przemyśle przyszłości” na FE w Białymstoku

O szansach, ale także i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą przemysł przyszłości i rozwój kompetencji cyfrowych, rozmawiali prelegenci podczas II dnia białostockiego Forum Ekonomicznego

Jednym z prelegentów był Jacek Żalek, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, który opowiadał m. in. o tym, jak zmieniło się kierowanie unijnych funduszy na cyfryzację. Minister opowiadał, że przeobraziła się polska optyka dotycząca wydatkowania i pozyskiwania funduszy unijnych.

Kiedy pierwsze fundusze unijne zaczęły płynąc od Polski zależało nam przede wszystkim na tym, żeby pozyskać ich jak najwięcej, bo w Polsce w ogromnym stopniu brakowało nam kapitału. Stąd dziś możemy się pochwalić najlepiej tym, że najlepiej wydajemy ten kapitał, który udaje nam się pozyskać. Do tej pory mniej przejmowaliśmy się jednak tym, do kogo te pozyskane pieniądze w Polsce trafiają. Często beneficjentami tych funduszy byli cyfrowi giganci, którzy już działali na polskim rynku. To oczywiście było niezwykle cenne, bo nie mieliśmy odpowiedniego know-how do tego, żeby projektować cyfryzację gospodarki. Dziś staramy się to zmienić, pamiętając jednocześnie o tym, że w świecie globalnym nie ma pojęcia lokalności, bo w świecie innowacyjności lokalność nie istnieje. Ale dziś chcemy, by większość unijnych funduszy dotyczących cyfryzacji trafiała do polskich twórców, naukowców i firm, którzy wychodzą z polskiego rynku z innowacją stworzoną tu, w Polsce. Tak np. dziś np. dysponujemy nową technologią światłowodową, której nie ma nikt inny na świecie – mówił Jacek Żalek.