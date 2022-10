Zdolni sportowcy ze wsparciem KGHM Polska Miedź

27 utalentowanych polskich sportowców, w tym 14 z Dolnego Śląska, otrzymało stypendia w ramach tegorocznej edycji programu „Miedziane Rywalizacje”. Wsparcie przyznawane jest przez KGHM od 2019 roku za wybitne osiągnięcia sportowe i pracę nad zdobywaniem coraz lepszych wyników.

Wśród wyróżnionych zawodników znaleźli się m.in. sportowcy, którzy brali udział w igrzyskach olimpijskich 2021 czy Mistrzostwach Świata i Europy. Tegoroczne stypendia trafiły również do wioślarzy, świeżo upieczonych Mistrzów Świata w czwórce podwójnej. To pierwszy od 13 lat medal dla Polski w tej konkurencji. Jest to grupa wioślarzy w składzie: Fabian Barański, Mirosław Ziętarski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja. Stypendia otrzymali również reprezentanci wioślarstwa Joanna Dittmann, Szymon Pośnik, Michał Szpakowski, strzelcy Klaudia Breś, Tomasz Bartnik i Daniel Romańczyk czy szpadzistka Ewa Trzebińska.

W wydarzeniu, które miało miejsce w siedzibie KGHM w Lubinie uczestniczyli też sportowcy z Zagłębia Miedziowego: Paweł Czyżyk (boks), Wiesław Kiwacki (sporty siłowe), Martyna Kierczyńska (sporty walki), Jakub Michalski (podnoszenie ciężarów), Adela Piskorska (pływanie), Martyna Śrutwa (tenis) oraz Andżelika Wójcik (łyżwiarstwo szybkie).

Stypendyści „Miedzianych Rywalizacji” podkreślają, że otrzymana pomoc od KGHM przekłada się na wyniki sportowe.

–Sport zawodowy wymaga profesjonalnego podejścia i zaangażowania, a to idzie w parze z nakładem finansowym. Stypendialne wsparcie, jakie uzyskałem w ramach programu „Miedziane Rywalizacje” przełożyło się w pełni na wynik sportowy. Połączenie tego wysiłku z wymagającą pracą pod ziemią jest dowodem na to, że wszystko jest możliwe do realizacji, trzeba tylko mieć odpowiednie wsparcie – mówił Paweł Czyżyk, pracownik KGHM i zawodowy pięściarz.

Oprócz autorskiego programu stypendialnego KGHM jest aktywnym mecenasem polskiego sportu. Miedziowa spółka obejmuje patronatami ważne wydarzenia dotyczące aktywności fizycznej na poziomie zarówno lokalnym, krajowym, jak i międzynarodowym. Miedziowa Spółka jest głównym sponsorem i zarazem właścicielem klubu piłkarskiego KGHM Zagłębie Lubin. Wspiera finansowo profesjonalne kluby siatkarskie czy koszykarskie, jak i amatorskie drużyny.

Od lat KGHM jest jednym ze sponsorów Biegu Piastów w Jakuszycach. Spółka wspiera wydarzenia biegowe, jak Bieg o Lampkę Górniczą, Cross Straceńców, czy Bieg Wilczym Tropem. Pomaga również lokalnym organizacjom sportowym, których członkami są m.in. pracownicy Grupy Kapitałowej KGHM. Spółka w Zagłębiu Miedziowym promuje zdrowy tryb życia, wspomaga finansowo szkolenie dzieci i młodzieży, integruje młodych zawodników z różnych części regionu.