Prezydent Andrzej Duda odwołuje ministrów: "Moją wielką dumą jest, to..."

W przedostatnim dniu urzędowania prezydent Andrzej Duda odwołał ministrów swojej kancelarii i podsumował dekadę swojej prezydentury. „Odchodzimy z podniesioną głową”; „To jest świadectwo wielkiego zwycięstwa, jakie odniosła ta kancelaria przez ostatnie 10 lat” - powiedział w czasie uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Podkreślił rolę współpracowników w sukcesie obozu politycznego i zapewnił, że jego misja zakończyła się z poczuciem spełnionego obowiązku wobec Polski i Polaków - relacjonuje całe wystąpienie prezydenta portal wpolityce.pl

Prezydent Andrzej Duda w przedostatnim dniu kadencji - w Pałacu Prezydenckim - odwołał ze stanowisk ministrów w swojej kancelarii - w tym szefową KPRP Małgorzatę Paprocką, szefa gabinetu prezydenta Marcina Mastalerka, szefa BBN gen. Dariusza Łukowskiego oraz Wojciecha Kolarskiego, odpowiedzialnego za kwestie zagraniczne.

To jest dzień, który jest dniem radosnym z mojego punktu widzenia. Ogromnie państwu dziękuję z ten sukces. To jest uroczystość, która podsumowuje naszą pracę. Jestem dumny i szczęśliwy patrząc dziś na państwa. Jestem niezwykle szczęśliwy, gdyż jesteśmy tą kancelarią prezydenta, która odchodzi z podniesioną głową. Nie tylko z powodu tych 10 lat. Ale także z tego co zdarzyło się pierwszy raz. Jutro zaprzysiężenie złoży nowy prezydent, który został wyłoniony przez tę samą formację, z której ja pochodziłem. To jest świadectwo wielkiego zwycięstwa, jakie odniosła ta kancelaria przez ostatnie 10 lat. Dziękuję z całego serca. To co się działo, działo się z pożytkiem, dla Polski. Dziękuję za współpracę ze mną i moją małżonką - powiedział Duda podczas wtorkowej uroczystości.