Co się dzieje w Instytucie Pileckiego? "Woła o pomstę do nieba!"

Kolejny skandal w Instytucie Pileckiego za rządów Donalda Tuska. Dyrektor Instytutu Pileckiego, prof. Krzysztof Ruchniewicz, chciał przygotować seminarium dotyczące zwrotu dóbr kultury przez Polskę na rzecz Niemiec. Czyje interesy reprezentuje profesor? Na pewno nie polskie.

Instytut Pileckiego ma służyć Polsce i Polakom, m.in. poprzez upamiętnianie i dokumentowanie historii XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem losów obywateli polskich. Tymczasem nowe inicjatywy dyrektora koncentrują się na działaniach korzystnych głównie dla strony niemieckiej.

Prof. Krzysztof Ruchniewicz dla Niemców

Prof. Krzysztof Ruchniewicz jest od ponad roku pełnomocnikiem MSZ do spraw polsko-niemieckiej współpracy, a od listopada 2024 roku dyrektorem Instytutu Pileckiego. To placówka, która zajmuje się m.in. prowadzeniem badań naukowych.

Jak się okazuje, jednym z pomysłów Ruchniewicza było zorganizowanie seminarium badawczego dotyczącego zwrotu przez Polskę dóbr kultury m.in. RFN. Stoi to w sprzeczności z polityką polskiego rządu, a jest wręcz na rękę nowemu rządowi w Berlinie, którego minister kultury miał sygnalizować swoim odpowiednikom w Polsce chęć odzyskania choćby tzw. Berlinki, zbioru zabytkowych archiwaliów z byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej, obecnie znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej.

A, jednak zbyt głośno o tym

Pomysł nie zostanie zrealizowany z powodu mediów, które dotarły do poczynań profesora ale - jak zaznacza redakcja - to już kolejne kontrowersje wokół dyrektora instytutu. Na łamach „Rz” informowano, że prokuratura we Wrocławiu wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości finansowych w Centrum Studiów Europejskich i Niemieckich Uniwersytetu Wrocławskiego, z okresu, gdy szefem był tam właśnie prof. Ruchniewicz.

pap, jb