Projekt „Zdrowe Życie” pomaga Polakom zadbać o zdrowie

W niespełna 5 miesięcy mobilna strefa zdrowia projektu „Zdrowe Życie” przemierzyła całą Polskę i dotarła do 11 miast

Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem Polaków. Skorzystali oni z blisko 34,5 tys. badań i usług. Podczas akcji zrealizowano ponad 14,5 tys. bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich oraz blisko 19,9 tys. usług dotyczących profilaktyki. To efekt społecznie ważnego zadania, realizowanego od czerwca przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, PZU i pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej.

Troska o zdrowie Polaków jest przez Pana Prezydenta rozumiana jako dobro wspólne i obowiązek nas wszystkich. Marzeniem naszym jest, aby hasło „zdrowe życie” zamieniło się w hasło „zdrowy jak Polak”. Ale do tego potrzeba jeszcze trochę pracy – powiedziała Grażyna Ignaczak–Bandych, podsumowując w Działdowie pierwszy etap działalności projektu „Zdrowe Życie”.

Troska o zdrowie i życie Polaków to jedno z kluczowych zadań kilku resortów i podmiotów, które postanowiły zjednoczyć siły we wspólnym ogólnopolskim projekcie. „Zdrowe Życie” zostało zainaugurowane 3 czerwca 2022 r. w Pałacu Prezydenckim. Przewodnim celem projektu jest podkreślenie znaczenia profilaktyki i zachęcenie całego społeczeństwa do prowadzenia zdrowego stylu życia. Szczególnie ważne po pandemii koronawirusa i w ramach walki z jej następstwami jest uświadamianie znaczenia badań profilaktycznych, zbilansowanej diety oraz aktywności fizycznej. W myśl idei „łatwiej zapobiegać jest niż leczyć”, ważne jest regularne dbanie o siebie i wpajanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Właśnie po to organizowane są wydarzenia z udziałem „Zdrowego Życia”. Zdrowie to nie tylko brak objawów choroby – to także dobre samopoczucie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne i każdy powinien być świadomy tego, jak ważną jest wartością oraz jak niewiele potrzeba, żeby je stracić.

Pierwsza mobilna strefa „Zdrowego Życia” została otwarta 3 czerwca, w dniu inauguracji projektu. Potem ruszyła dalej w Polskę, docierając łącznie do 11 miast. Podczas weekendowych wydarzeń w Warszawie, Łomży, Stalowej Woli, Biłgoraju, Toruniu, Krasnymstawie, Elblągu, Częstochowie, Busku - Zdroju, Tomaszowie Mazowieckim i Działdowie współorganizatorzy projektu zapewnili ich mieszkańcom oraz przebywających w nich turystom dostęp do bezpłatnych badań diagnostycznych i konsultacji lekarskich. „Zdrowe Życie” wraz ze strefą zdrowia było także obecne na pikniku „Odważ się być zdrowym”, organizowanym w Warszawie przez Fundację Instytutu Matki i Dziecka.

„Zdrowe Życie” to szczególny, społecznie ważny ogólnopolski projekt profilaktyki zdrowotnej. Dzięki dostępowi do bezpłatnych badań i konsultacji lekarskich, które zapewniają organizatorzy, a także poprzez edukowanie o profilaktyce, istnieje szansa wykrycia wielu chorób w ich wczesnym stadium. To naturalne, że w tego typu akcje angażują się odpowiedzialne społecznie spółki Skarbu Państwa, w tym PZU. Cieszę się z jego zaangażowania w działania prewencyjne i niezastąpioną od lat pomoc w promocji zdrowego stylu życia - mówi Andrzej Śliwka, wiceminister aktywów państwowych.

Zakres badań dostępnych w gabinetach został dopasowany m.in. do potrzeb osób, które przebyły zakażenie wirusem SARS-COV2. Oprócz podstawowych badań, takich jak pomiar ciśnienia, poziomu cukru czy EKG w mobilnej strefie zdrowia można było wykonać m.in. spirometrię, USG płuc, a także wykonać analizę składu ciała. Na miejscu dostępni byli także lekarze specjaliści: internista, dermatolog, dietetyk, kardiolog czy pulmonolog. W akcję badań „Zdrowego Życia” zaangażowani byli specjaliści wojskowi. W miasteczku „Zdrowego Życia” można było również wykonać mammografię. Co więcej, w niektóre dni w strefie stał krwiobus Narodowego Centrum Krwiodawstwa, zapewniając możliwość honorowego oddania krwi. Łącznie we wszystkich miastach, w których pojawiła się mobilna strefa zdrowia zrealizowano 14 587 badań i konsultacji lekarskich. 3 razy (w Warszawie, Elblągu i Działdowie) do pacjentów ze złymi wynikami badań, którzy wymagali dalszej diagnostyki, przyjeżdżała karetka.

„Zdrowe Życie” jest pierwszym, realizowanym na taką skalę, ogólnopolskim projektem promującym profilaktykę. Ponad 34 tysiące usług medycznych i porad udzielonych przez zespół lekarzy i pielęgniarek PZU Zdrowie to znak, że świadomość zdrowotna w naszym społeczeństwie rośnie. Mobilna strefa zdrowia, która podróżowała przez Polskę od czerwca pomogła wyjść naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Cieszę się, że w ten sposób wsparliśmy pierwszy krok do zdrowia wielu osób, zwłaszcza mieszkańców tych mniejszych miejscowości. Mam nadzieję, że spotkania z naszymi specjalistami będą zachętą do regularnych badań i wdrażania zdrowego stylu życia – także jesienią, gdy wiele mówimy na temat profilaktyki onkologicznej – mówi Andrzej Jaworski, prezes PZU Zdrowie.

W strefie zdrowia na stoiskach współorganizatorów można było wyrobić kartę do honorowanego w Unii Europejskiej ubezpieczenia zdrowotnego EKUZ, potwierdzić profil zaufany i skorzystać z konsultacji farmaceutycznej. Na miejscu dostępne były również informacje o aktualnych programach profilaktycznych, zasadach leczenia, a także o możliwościach leczenia uzdrowiskowego. Usługi w zakresie profilaktyki cieszyły się równie dużym zainteresowanie co same badania. Podczas tegorocznej trasy „Zdrowego Życia” zrealizowano ich 19 894.

Zdrowe życie to także życie w poczuciu bezpieczeństwa, które jest możliwe dzięki działaniom prewencyjnym. Dlatego w strefach zdrowia „Zdrowego Życia” podejmowano dodatkowe inicjatywy organizowane przez straż pożarną, policję i wojsko. Wśród nich znalazły się m.in. pokazy udzielania pierwszej pomocy oraz działania w zakresie profilaktyki seniorów, bezpieczeństwa w ruchu drogowym czy prelekcje dotyczące zagrożeń powodowanych czadem.

Współorganizatorzy projektu wierzą, że za sprawą podjętych działań prozdrowotnych i edukacyjnych, Polacy będą żyli dłużej, ciesząc się dobrym zdrowiem. Taki cel przyświeca projektowi „Zdrowe Życie”, realizowanemu przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Narodowy Fundusz Zdrowia, PZU i pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej, do którego w październiku przystąpiło także Ministerstwo Edukacji i Nauki. Od inauguracji projektu sukcesywnie wzrasta liczba partnerów, który zaangażowali się w działania dostępne w mobilnej strefie zdrowia. Są wśród nich Narodowe Centrum Krwi, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH–PIB, Główny Inspektorat Sanitarny, Naczelna Izba Aptekarska, Centrum e–Zdrowia, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Wojskowa Służba Zdrowia, Policja i Straż Pożarna. Zaangażowanie tak wielu podmiotów w jeden projekt świadczy najlepiej o jego wyjątkowości.

Więcej informacji o projekcie „Zdrowe Życie” można znaleźć na stronie www.zdrowezycie.org.pl oraz w mediach społecznościowych wszystkich współorganizatorów.