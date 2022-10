Hiszpanie kombinują nad OZE. Tam solary dają prąd w nocy

Energia słoneczna w nocy? Czy to jest możliwe? Podpowiada nam to przykład z Hiszpanii

Hiszpania ma mocno rozwiniętą energię odnawialną. Jak wskazuje „Business Insider” - w poniedziałek 23 października dała ona nawet 64,9 proc. energii elektrycznej w systemie. Z tego wiatraki i fotowoltaika 53,5 proc., a reszta to energetyka wodna.

Jak widać są na dużo dalszym etapie rozwoju niż choćby Polska. Dlatego też mogą sobie pozwolić, by sięgać po kolejne, oryginalne sposoby. Jednym z nich jest praca fotowoltaiki nocą. Skąd jest to możliwe? To między innymi dzięki tamtejszemu klimatowi i poprzez łączenie za dnia wiązek promieni słonecznych w celu wygenerowania ekstremalnego ciepła.

Więcej o tej technologii można poczytać na Business Insider.

Czytaj też: KE zablokuje budowę elektrowni? Fogiel odpowiada Millerowi

Business Insider/KG