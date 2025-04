Blackout w Polsce? Jak uniknąć pułapki OZE

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Powód to blackout w Hiszpanii i Portugalii, w efekcie którego około 60 mln ludzi zostało pozbawionych prądu. Pytania o to, czy w naszym kraju uda się uniknąć takiej awarii zarówno teraz jak i w kolejnych latach, gdy rząd zapowiada radykalną zmianę miksu energetycznego i odejście od węgla, wydają się wręcz konieczne.

Prezydent zapowiadając wczoraj na konferencji prasowej zwołanie Rady stwierdził, że to, co wydarzyło się w obu krajach iberyjskich to „swoisty sygnał ostrzegawczy, bo sieci energetyczne są niesłychanie sensytywnym elementem – jeżeli chodzi o infrastrukturę energetyczną„.

Ze względu na znaczenie stabilnych dostaw energii dla bezpieczeństwa – nie tylko gospodarczego Polski, warto, by uczestnicy obrad RBN skupili się z jednej strony na aktualnej – bieżącej sytuacji, w jakiej jest krajowy system energetyczny i na tym na ile można teraz zapobiec blackoutom, a z drugiej - także na dłuższej perspektywie. Tym bardziej, że tak Portugalia jak i Hiszpania, gdzie nastąpiła awaria, postawiły na odnawialne źródła energii, a podobną strategię forsuje polski rząd zgodnie z oczekiwaniami Komisji Europejskiej, nastawionej na realizację Zielonego Ładu.

Władze w Madrycie i Lizbonie jeszcze nie mają oficjalnego raportu na temat przyczyn tego, co się wydarzyło, pojawiają się sygnały o tzw. „ekstremalnych warunkach pogodowych”.Portal Politico (zwykle bardzo ostrożny w krytykowaniu ekopolityki unijnej) odnosząc się do awarii na Półwyspie Iberyjskim napisał, że „kilku ekspertów zwróciło również uwagę na potencjalne zagrożenia sieci związane z zależnością kraju od odnawialnych źródeł energii”. I przypomina, że w raporcie rocznym opublikowanym dwa miesiące temu przez Red Eléctrica (tj. krajowy operator systemu przesyłowego w Hiszpanii), wskazano, iż ​zwiększony udział energii odnawialnej w systemie może skutkować „znacznymi” zakłóceniami. Według portalu, „mimo to eksperci i urzędnicy UE we wtorek zrobili wszystko, aby nie obwiniać odnawialnych źródeł energii” za blackout.

Klasyczna energetyka wciąż dostarcza ok. 70 proc. energii

A – przypomnijmy w Polsce rząd – wykonując zalecenia Brukseli czyli cele polityki klimatycznej - szykuje prawdziwą rewolucję energetyczną i to na przekór obawom części specjalistów branży. Skutki całkowitej zmiany struktury sektora wytwarzania energii w naszym kraju, jaką w szybkim czasie planują władze i jaką zapisały w Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu, mogą być groźne. Obecnie – przypomnijmy – 57 proc. potrzebnej energii dostarczają elektrownie pracujące na węglu kamiennym i brunatnym, a do tego bloki gazowe - ponad 11 proc. Natomiast wiatraki i panele słoneczne i inne odnawialne tylko ok. 30 procent. Jednak już w 2030 roku sytuacja ma się odwrócić i z odnawialnych źródeł – według Krajowego Planu - mamy pozyskiwać aż 56 proc. energii, podczas gdy z węgla zaledwie 22 proc. i z gazu 16 proc.

W ciepłe dni – jak obecnie już OZE pokrywają połowę potrzeb w kraju, ale wieczorem – po zachodzie słońca bezpieczeństwo zapewniają elektrownie konwencjonalne czyli pracujące na paliwach kopalnych. Jeśli ich znaczenie radykalnie spadnie - a jednocześnie w szybkim tempie przybędzie wiatraków i farm słonecznych - to powstaje pytanie, czy i jak wpłynie to na krajowy system energetyczny i czy na jego niezawodność. Nie jest tajemnicą, że by ratować system – gdy produkcja energii słonecznej jest bardzo duża - polski Operator systemu (spółka PSE) musi redukować ich moc. W ubiegłym roku już od wczesnej wiosny do jesieni było to niemal nagminne zjawisko i kosztowne. Właściciele farm otrzymują bowiem rekompensaty finansowe za to, że urządzenia muszą być „odstawiane”, więc nie produkują energii.

Z drugiej stromy plany rozwoju OZE i przebudowy systemu są niezwykle kosztowne. Resort Klimatu i Środowiska odpowiedzialny za przygotowanie KPEiK wyliczył wydatki inwestycyjne na 792 mld zł do 2030 roku.

Dlatego kwestie wpływu odnawialnych źródeł na bezpieczeństwo kraju i koszty z tym związane, które ostatecznie ponosić będą wszyscy obywatele, powinny także być tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego., zaplanowanej przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Agnieszka Łakoma

