Jaka będzie cena diesla do końca roku?

Średnia cen diesla poniżej 8 zł/l powinna utrzymać się przynajmniej do końca listopada. Na europejskim rynku ARA obserwujemy bardzo dużą podaż diesla pochodzenia rosyjskiego – embargo wchodzi dopiero 5 lutego 2023 roku - zaznaczyli w czwartek analitycy Reflexu.

W okresie 3-10 listopada benzyna Pb95 w hurcie potaniała 9 gr/l netto, natomiast diesel około 5 gr/l netto. Spadek cen hurtowych to efekt umocnienia złotówki i spadku cen ropy naftowej oraz paliw gotowych na europejskim rynku ARA. W okresie 3-9 listopada ceny benzyn na europejskim rynku ARA spadły blisko 70 dolarów za tonę, natomiast diesla ponad 100 dolarów za tonę - podaje portal wnp.pl.

Średni detaliczny poziom cen diesla w Polsce spadł do poziomu 7,90 zł/l. W skali tygodnia olej napędowy potaniał średnio 6 gr/l i jest to trzeci z rzędu tydzień spadku cen. Od rekordowego poziomu 8,08 zł/l, jaki obserwowaliśmy w połowie października diesel potaniał już blisko 20 gr/l. Średnia cen diesla poniżej 8 zł/l powinna utrzymać się przynajmniej do końca listopada - zwrócili uwagę analitycy Reflexu.