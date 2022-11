Narodowe Święto Niepodległości - wspólne śpiewanie hymnu, festiwal, koncerty

Setki wydarzeń w całym kraju, w tym m.in. akcję wspólnego śpiewania hymnu, Festiwal na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, koncerty, pokazy zabytkowych pojazdów, pikniki rodzinne - zaplanowano na przypadającą w piątek 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W obchody zaangażowane są zarówno duże instytucje kultury, jak i małe samorządowe instytucje i organizacje pozarządowe. W kalendarium na stronie Biura Programu „Niepodległa” już teraz można znaleźć ponad tysiąc wydarzeń, z czego ponad 900 to lokalizacje, w których śpiewany będzie hymn.

Największym projektem włączającym Polaków we wspólne świętowanie jest organizowana 11 listopada o godz. 12 akcja „Niepodległa do Hymnu”.

„11 listopada w samo południe każdy Polak i przyjaciel Polski może zatrzymać się na chwilę, przyłączyć do organizowanych w okolicy uroczystości lub zorganizować wspólnie z bliskimi śpiewanie naszego hymnu. Możemy w ten sposób upamiętnić trud naszych przodków, którzy ponad wiek temu połączyli siły by odbudować Niepodległą” – powiedział Wojciech Kirejczyk, dyrektor Biura Programu „Niepodległa”. „Hymn będziemy śpiewać między innymi w klasztorze na Jasnej Górze, w Toruniu, przed Zamkiem Królewskim w Warszawie czy pod Bazyliką Mariacką w Krakowie – gdzie również hejnaliści włączą się do akcji” – dodał dyrektor Kirejczyk.

W organizowanej już po raz 5. akcji będą brali również Polacy mieszkający poza granicami kraju. Na śpiewanie hymnu można się wybrać do Kairu, Rzymu, ale również do Nowego Jorku, Chicago, Paryża, w okolice Bristolu w Wielkiej Brytanii a nawet do miejscowości Czerkasy w Ukrainie.

Po odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, o godz. 13, w Warszawie rozpocznie się Festiwal Niepodległa na Krakowskim Przedmieściu. Zaplanowano m.in. parady uliczne, tańce, koncerty na żywo, pokazy zabytkowych pojazdów i przemarsze rekonstruktorów. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego powstanie scena muzyczna, na której wystąpią Enej i Zazula, Roxie Węgiel, LemON oraz IRA. Dziedziniec Akademii Sztuk Pięknych tradycyjnie stanie się strefą zabaw dla dzieci. Dla miłośników tańców ludowych z Wielkopolski, Suwalszczyzny, Rzeszowszczyzny i z centralnej Polski „Niepodległa” przygotowała Scenę Tańców Polskich.

W całym kraju odbędą się wydarzenia organizowane przez instytucje kultury prowadzone i współprowadzone przez MKiDN. W upamiętnienie tegorocznej rocznicy ponownie włączyły się muzea narodowe oraz mniejsze muzea tematyczne.

W piątek Muzeum Wojska Polskiego w siedzibie głównej oraz w oddziałach na terenie Warszawy i w Poznaniu organizuje dni otwarte i pikniki rodzinne. W siedzibie głównej Muzeum w Warszawie (al. Jerozolimskie 3) w godz. 10–16. (ostatnie wejście na sale wystawowe będzie możliwe o godz. 15.30) odbędzie się piknik rodzinny pt. „Pokolenia - Święto Niepodległości dla młodszych i starszych”. W programie m.in. prezentacja samochodów opancerzonych oraz pojazdów wojskowych. Zaplanowano także „stoisko klocków konstrukcyjnych COBI wraz z premierowym pokazem zestawu czołgu: Renault FT-17 wraz z figurką Józefa Hallera oraz samolotu MIG-29 NATO Code +Fulcrum+ wyprodukowanych przez firmę COBI we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego”, a także „stoisko Warlord Games z planszami i figurkami do gier strategicznych o tematyce historycznej, gdzie będzie można stoczyć niejedną bitwę”.

Podczas pikniku będzie można zobaczyć wybrane zbiory związane z wojną obronną 1939 roku, wystawę planszową „Jeszcze Polska nie umarła” - poświęconą historii hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej oraz wystawę czasową „Zwycięstwo pod Zieleńcami 18 czerwca 1792 r. uwieńczone ustanowieniem Orderu Virtuti Militari”. Na wystawie prezentowane są m.in.: pamiątki z okresu walk w obronie Konstytucji 3 maja, umundurowanie, dokumenty, broń palna, bogato zdobiona broń biała. Unikatowym obiektem jest oryginalny, srebrny order Virtuti Militari z monogramem króla Stanisława Augusta. Muzeum Wojska Polskiego podało, że na świecie znanych jest jedynie 10 egzemplarzy tego odznaczenia.

Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego tradycyjnie odbędzie się Koncert Niepodległości. Na program 14. koncertu pt. „Contra Targovicam” składają się m.in. hybrydowe aranżacje polskich pieśni wojskowych i patriotycznych oraz kompozycje współczesne. Podczas piątkowego koncertu zaprezentowana zostanie współczesna kompozycja do „Pieśni o wójcie Albercie” | „Sequitur de quodam aduocato Cracouiensi” (wg. odpisu z 1441 r.), „Pieśń o Hołubku” (1588), „Marsz roku 1792” (1792), „Krakowiak Kościuszki | Bartoszu, Bartoszu”(1794), „Pieśń konfederatów barskich” (1843/1975), kompozycja do utworu „Sieczże Szwedów, Potop Sienkiewicz” (1655/1886), kompozycja do „Ustawa sejmu o detronizacji Mikołaja I” (1831), „Margrabia Wielopolski” (1991), „Dylemat” (1983), kompilacja utworów „Rozszumiały się wierzby płaczące” (1943), „Patrol” (1946), „Wróżba” (1982).

Dopełnieniem repertuaru historycznego będą współczesne kompozycje instrumentalne „1792. Contra Targovicam” oraz „Zdrada”. Na zakończenie artyści wspólnie z publicznością zaśpiewają Mazurka Dąbrowskiego. Dyrektorem muzycznym i wokalistką Koncertu jest polsko-kanadyjska wokalistka Ola Turkiewicz (śpiew). Na scenie towarzyszyć jej będzie orkiestra Koncertu Niepodległości pod dyrekcją Tadeusza Wicherka w składzie: Anna Suda | An On Bast (syntezatory modularne, sampler, maszyna perkusyjna), Paweł Jabłoński (instrumenty klawiszowe), Krzysztof Kowalewski (gitary), Marcin Ritter (bas, kontrabas), Karol Domański (perkusja), Wojciech Hartman i Paulina Mastyło-Fałkiewicz (I skrzypce), Kamila Szalińska-Bałwas i Anna Szalińska-Zaziębło (II skrzypce), Agnieszka Klahs i Igor Kabalewski (altówki), Anna Lubiak-Osmycka i Krystyna Wiśniewska (wiolonczele).

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Muzeum Niepodległości w Warszawie rozpoczną się o godz. 11 uroczystym odśpiewaniem Hymnu Narodowego, przy akompaniamencie uczniów z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego. Następnie odbędzie się koncert muzyki klasycznej i patriotycznej zatytułowany „Mater Polonia”, poprzedzony prelekcją dr Beaty Michalec pt. „Ojcowie Niepodległości”.

Gra miejska pt. „Zmierzch przed burzą” oraz gra dla dzieci „Mali reporterzy” to główne atrakcje tegorocznego 17. Przystanku Niepodległość, który Muzeum Historii Polski organizuje 11 listopada w Warszawie. Jak co roku udział w wydarzeniach jest wolny. Gra miejska przeniesie uczestników do Warszawy połowy XIX wieku i pozwoli im poznać kluczowe wydarzenia polityczne, które miały miejsce przed powstaniem styczniowym, a także pokaże jak w tamtym czasie rozwijało się miasto Warszawa. Dla rodzin przygotowano oddzielną ścieżkę gry pt. „Mali reporterzy”. Dzieci będą miały szansę wcielić się w rolę dziennikarzy i dzięki wykonanym zadaniom uzupełnić artykuły w warszawskiej gazecie.

W Muzeum Łazienki Królewskie zaplanowano 11 listopada o godz. 13 piknik historyczny z udziałem kawalerzystów Pierwszego Pułku Szwoleżerów i Honorowego Szwadronu Przybocznego Prezydenta Rzeczypospolitej. O godz. 18. odbędzie się widowisko plenerowe „Noc Listopadowa” Stanisława Wyspiańskiego (finansowane z dotacji MKiDN, wydarzenie tylko na zaproszenia).

Od 11 do 13 listopada będzie można bezpłatnie zwiedzić wystawę stałą w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

11 listopada w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku w godz. 10-18 w odbędzie się prezentacja samochodów z dwudziestolecia międzywojennego. Zaplanowano także m.in. prezentację projektu „Żołnierze Niepodległości”, koncert „Polskie hymny”, warsztaty rodzinne „Kolej na Ciebie! Budujemy drewniany pociąg” oraz grę terenową „Różnorodna Niepodległa”. O godz. 10 i 14.30 zaplanowano spacery z przewodnikiem po Sulejówku.

W piątek prezes Instytutu Pamięci Narodowej weźmie udział w 10. Siedleckiej Paradzie Niepodległości - Gdańsk-Siedlce. Instytut organizuje także szereg wydarzeń w Przystankach Historia w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu, a także poza Polską w Belgii i Wielkiej Brytanii.

PAP/kp