Premier: Niemcy powinni byli pomagać Ukrainie od początku wojny

Pierwsze miesiące wojny w Ukrainie wskazywały na ociąganie się naszych zachodnich partnerów. Niemcy w szczególności powinni byli pomagać Ukrainie od samego początku, żeby tam bronić bezpieczeństwa Europy - powiedział premier Mateusz Morawiecki

Na czwartkowym briefingu przed wylotem na Słowację premier był proszony o komentarz do wypowiedzi b. premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona, że Niemcy od początku chciały szybkiej kapitulacji Ukrainy.

Tymczasem, jak zaznaczył, Niemcy „to przecież najsilniejsza gospodarka UE, to przecież jeden z największych eksporterów broni”.

Co oni chcieli posłać na początku na Ukrainę, pamiętacie państwo, 5 tysięcy hełmów? Przecież powinni pomagać od samego początku po to, żeby tam bronić bezpieczeństwa Europy - mówił premier.

Podkreślił, że w Ukrainie „broniony jest pokój”.

Przecież jak Ukraina padnie, Putin pójdzie dalej, dalej będzie uzależniał Europę od swoich surowców, a my chcemy powiedzieć jasno: nie ma powrotu do tamtych czasów i myślę, że Niemcy też powoli zaczęli to rozumieć - dodał szef rządu.