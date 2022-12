Czas postawić na energię młodych!

Świat stawia przed nami wielkie wyzwania, motywując do działania racjonalnego i dążenia do innowacyjności. Warto więc w poszukiwaniu nowych rozwiązań sięgnąć po pomysły młodzieży. I wspierać młode talenty.

Gdzie najlepiej zacząć poszukiwania utalentowanej, mającej śmiałe pomysły młodzieży? Oczywiście w szkole! To w naszych placówkach edukacyjnych wykuwają się nowe kadry – inżynierowie, specjaliści, ale też wybitni sportowcy. Wiele takich talentów można poznać już w młodym wieku i skutecznie wspierać ich rozwój. Niepoślednią rolę odgrywają nauczyciele, ale dużym wsparciem dla młodzieży mogą być też rozmaite programy szkoleniowe i stypendialne.

Ekonomiczne wsparcie dla młodych talentów

Jednym z najciekawszych i najbardziej ambitnych programów mających wspierać utalentowaną młodzież jest Enea Akademia Talentów. Ten program stypendialny w tym roku doczekał się już IV edycji. Pozwala on uczniom, ale też organizacjom z inicjatywą, zdobyć dodatkowe środki finansowe na rozwój pasji, pomysłów i zainteresowań oraz ciekawych edukacyjnych przedsięwzięć!

Enea Akademia Talentów to przede wszystkim propozycja dla uczniów szkół podstawowych (od IV klasy) i ponadpodstawowych, ale też organizacji. Akademia ma za cel aktywne wspieranie uzdolnionej młodzieży poprzez przyznawanie stypendiów w wysokości 3 tys. zł na realizację ich pasji i zainteresowań. Z kolei organizacje mogą ubiegać się o granty w wysokości 10 tys. zł. Poprzez „organizacje” rozumie się publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, organizacje pozarządowe (m.in. fundacje i stowarzyszenia), kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe, państwowe i samorządowe instytucje kultury, które przedstawią autorskie programy edukacyjne dla młodych ludzi.

Chętni do wzięcia udziału w programie mogą zgłaszać się w czterech kategoriach: nauka, sport, sztuka i ekologia. To pokazuje jak bardzo szeroko rozumiane jest przez Eneę wsparcie młodzieży, stawiające także na potrzebę rozwijania zainteresowań kulturalnych, sportowych, wreszcie – edukację dla zielonej przyszłości dla Ziemi.

Akademia Talentów – dla kogo?

Jak wziąć udział w programie? To bardzo proste! Zainteresowani mogą zgłaszać się od 14 listopada do 11 grudnia. Aplikowanie możliwe jest wyłącznie poprzez stronę internetową: akademiatalentow.enea.pl. Finaliści będą musieli przygotować zadanie w formie filmiku, w którym pokażą jak wykorzystają swoje stypendium. Zadanie to powinno inspirować innych do ubiegania się o stypendia. Rolą organizacji z inicjatywą będzie udowodnienie, że ich projekt będzie rozwijać zdolności młodych ludzi i zachęcać inne organizacje do poszukiwania innowacyjnych sposobów na rozwój talentów. Najlepsi zostaną wybrani przez jury oraz w toku głosowania internautów. Zwycięzcy – uczniowie, szkoły i organizacje – zostaną wyłonieni na początku 2023 r.

Jak wskazuje Joanna Mularczyk, kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Enei: „Udział w naszym programie daje organizacjom nie tylko wsparcie finansowe, ale przede wszystkim wpływa na ich rozwój oraz motywację do nowych działań. W poprzednich edycjach podjęły się one organizacji turniejów, warsztatów malarskich wspierających osoby z wadami słuchu i mowy czy też stworzenia mobilnych stanowisk do warsztatów z programowania i tworzenia elektroniki użytkowej. Do konkursu można zgłosić nowe projekty, jak również te, które organizacja realizuje od lat. Cel jest jeden – wsparcie edukacji i zachęcanie dzieciaków do odkrywania nowych pasji i zainteresowań”.

W poprzednich edycjach programu Enea Akademia Talentów stypendia trafiły do sześćdziesięciu uczniów i, jak podkreślają laureaci, było to wielkie wsparcie dla ich rozwoju! „Enea Akademia Talentów to niepowtarzalna okazja do pokazania swoich zdolności i osiągnięć ludziom, którzy chcą je dostrzec, docenić i pomóc w ich rozwoju” – mówi Paulina Suchecka, stypendystka II edycji Enea Akademii Talentów. Jak dodaje Jakub Kozikowski, wicedyrektor Katolickiego Centrum Edukacji i Kultury, które zdobyło grant w II edycji programu: „Największą wartością projektów jest to, że stworzyły one przestrzeń zaangażowania dla młodzieży z naszej szkoły. Młodzi ludzie brali udział w tworzeniu koncepcji projektów, jak i w ich realizacji.

Organizatorami akcji są Fundacja Enea oraz Enea, zaś patronat honorowy nad Akademią Talentów objął Minister Edukacji Narodowej. Warto odwiedzić stronę projektu by dowiedzieć się więcej: akademiatalentow.enea.pl i kto wie, być może samemu wziąć udział w projekcie!

Arkady Saulski