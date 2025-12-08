Zmarnowana przez politykę szansa LOT?

Polskie Linie Lotnicze LOT nie przejmą czeskiego przewoźnika Smartwings. Na ostatniej prostej czeski właściciel podpisał umowę z innym podmiotem - dowiedział się portal money.pl. Gdyby dyskusje o przejęciu Smartwings NIE trwały 1,5 ROKU, gdyby strona polska wykazała się większą determinacją i pochwyciła zdobycz wtedy, kiedy była dostępna, mielibyśmy dziś wielki sukces. A tak skończyło się, jak zwykle – pisze Maciej Wilk, prezes #TakDlaCPK.

Jak ustalił jako pierwszy portal money.pl Polskie Linie Lotnicze LOT w niedzielę nie sfinalizowały transakcji przejęcia czeskich linii lotniczych Smartwings.

„Rozpoczyna się nowy rozdział! Linie lotnicze Pegasus Airlines podpisały umowę przejęcia czeskiej spółki Smartwings oraz jej udziałowca Czech Airlines, co stanowi ekscytujący i doniosły krok naprzód w naszej nieustannej podróży ku globalnemu rozwojowi” - czytamy we wpisie linii lotniczych Pegasus na platformie X.

Jeszcze w niedzielę, 7 grudnia, w siedzibie Polskich Linii Lotniczych LOT odbywały się przygotowania do poniedziałkowej konferencji prasowej, na którą zapraszać miały Ministerstwo Infrastruktury oraz Centrum Informacyjne Rządu, czyli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wieczorem money.pl nieoficjalnie ustalił, że negocjacje zakończyły się fiaskiem, bo właściciel Smartwings poleciał do Turcji, gdzie podpisał umowę sprzedaży – opisuje okoliczności transakcji portal money.pl

W 2024 r. czeska prasa ekonomiczna donosiła, że Polskie Linie Lotnicze LOT są na tzw. krótkiej liście, aby przejąć Smartwings. Jak ustaliliśmy miesiąc temu, na przełomie października i listopada w tej sprawie do Pragi udał się Michał Fijoł, prezes LOT-u. I nie była to jego jedyna wizyta w stolicy Czech w związku z planowaną transakcją - pisze portal money.pl.

Maciej Wilk: Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić

Cały sytuację z nieudaną transakcją skomentował na X Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia TakDlaCPK.

Gdyby dyskusje o przejęciu Smartwings NIE trwały 1,5 ROKU, gdyby strona polska wykazała się większą determinacją i pochwyciła zdobycz wtedy, kiedy była dostępna, mielibyśmy dziś wielki sukces. A tak skończyło się, jak zwykle – pisze Maciej Wilk.

Dochodzą nas teraz słuchy, że powolne tempo działania było związane z długotrwałym oporem wobec transakcji ze strony Polskiej Grupy Lotniczej, a więc mniejszościowego właściciela LOTu – ale wciąż spółki w 100% należącej do Skarbu Państwa. Słyszymy o jakichś tarciach w kwestii przejęcia Smartwingsa na linii Ministerstwo Infrastruktury – Ministerstwo Skarbu Państwa. Jeżeli ministerialno-polityczna szarpanina uniemożliwiła nam dopięcie tej transakcji na czas, to doprawdy - biada nam wszystkim – stwierdza Maciej Wilk z TakDlaCPK.

Partyjniactwo i brak wyobraźni – nie tylko biznesowej - powodują, że wciąż uciekają nam kolejne szanse rozwojowe. Brzmi boleśnie znajomo, prawda Który to już raz?

A pamiętacie Państwo tę żenującą farsę, gdy na skutek intryg w MAP w ubiegłym roku Rada Nadzorcza LOTu wpierw odwołała ze stanowiska Prezesa Zarządu Michała Fijoła, po to tylko żeby po kilku tygodniach go na nie przywrócić? Czy nie jest przypadkiem tak, że właśnie przez tego typu żałosne gierki, przez partyjną walkę o stołki, uciekła nam okazja do przejęcia Smartwingsa już w 2024 roku, gdy przewoźnik ten był do przejęcia praktycznie od ręki? - wskazuje autor komentarza.

To jest właśnie dramat polskiego państwa: imposybilizm, opieszałość, przepychanki personalne i skupienie na tematach zupełnie nieistotnych zamiast na sprawach strategicznych. W skali mikro przywykliśmy do tego tak bardzo, że prawie już nic nie zauważamy. Traktujemy to jak część szarej codzienności. Ale w skali makro przekłada się to na realne koszty dla kraju. Dla nas wszystkich – podsumowuje Maciej Wilk.

