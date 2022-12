E-petrol.pl: marże dostawców paliw istotnym składnikiem cen

Średnie ceny benzyny Pb95 mogą spaść w przyszłym tygodniu w okolice 6,53 zł za litr, Pb98 do 7,25 zł, diesla do 7,68 zł, a LPG do 3,00 zł - poinformowali w piątek analitycy Refleksu. Chociaż obniżki na stacjach są zauważalne, to pozostają daleko za spadkiem cen w hurcie - ocenili