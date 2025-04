Kierowcy, podziękujcie Donaldowi Trumpowi!

Pierwsze od stycznia podwyżki cen benzyny na stacjach mogą mieć jedynie incydentalny charakter - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Ich zdaniem to efekt polityki celnej USA, która przełożyła się na skokowy spadek cen ropy naftowej i umocnienie złotego do dolara.

W piątek analitycy portalu e-petrol.pl zwrócili uwagę, że początek kwietnia przyniósł dawno niewidziany wzrost cen benzyny na stacjach. Ich zdaniem taki kierunek zmian może być „tylko chwilowy„, bo „rozpętana” przez Donalda Trumpa globalna wojna handlowa przekłada się na ”mocną” przecenę na rynku naftowym. „Nowe cła nałożone przez Stany Zjednoczone niemal na wszystkich partnerów handlowych przełożyły się na skokowy spadek notowań ropy naftowej i umocniły złotówkę w relacji do dolara. Dzięki temu pierwsze od stycznia podwyżki cen benzyny na stacjach mogą mieć jedynie incydentalny charakter” - przewidują analitycy.

Po wzrostach cenowa stabilizacja na stacjach

Poinformowali, że na stacjach w nadchodzącym tygodniu kierowcy mogą mieć do czynienia z cenową stabilizacją, z szansą na dalsze spadki kosztów tankowania autogazu.

„Przewidywane przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw wyglądają następująco: 5,96-6,07 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 6,04-6,15 zł/l i 3,06-3,12 zł/l dla autogazu” - prognozują analitycy. Dodali, że w mijającym tygodniu zmienność detalicznych cen paliw nie była duża, ale pierwszy raz od stycznia tego roku zaobserwowali wzrost notowań benzyn, w tym 95-oktanowej. „Odmiana tego paliwa podrożała o 4 gr do poziomu 5,98 zł/l. Na poziomie z końca marca utrzymała się średnia cena oleju napędowego, który tak jak przed tygodniem kosztuje 6,08 zł/l” - przekazali analitycy.

Zauważyli też, że czwarty tydzień z rzędu tanieje za to autogaz, który po dwugroszowej obniżce kosztuje 3,11 zł/l. „To najniższa cena tego paliwa od listopada zeszłego roku” - ocenili.

Dalsze obniżki cen hurtowych paliw

Prognozy e-petrol.pl na najbliższe dni wskazują na dalsze obniżki cen w hurcie. „Aktualnie metr sześcienny 95-oktanowej benzyny jest wyceniany na 4684,80 zł i jest o 16,40 zł tańszy niż w ubiegły piątek. Olej napędowy na przestrzeni tygodnia potaniał o 39,20 i kosztuje aktualnie 4731,00 zł za m sześc.” - wskazali eksperci portalu.

Zdaniem analityków w tym tygodniu zdarzeniem bez precedensu jest decyzja administracji w Białym Domu o nałożeniu ceł na większość produktów importowanych do USA – co ma w zamyśle pomóc chronić wewnętrzną produkcję, zbliżyć amerykańską gospodarkę do samowystarczalności i dać finansowy zastrzyk budżetowi.

„W praktyce na horyzoncie majaczy już widmo globalnej wojny handlowej, która może spowodować wzrost inflacji, spowolnić wzrost gospodarczy i radykalnie obniżyć popyt na ropę i paliwa” - uważają analitycy.

Wskazali, że reakcja na „Dzień Wyzwolenia” była gwałtowna – przecena w czwartkowej sesji dla ropy Brent wynosiła blisko 5 dol., a dalszy ciąg analogicznych zmian, ich zdaniem, może następować w miarę wprowadzania odwetowych działań ze strony innych gospodarek.

Eksperci e-petrol.pl przekazali też, że wczoraj także kraje OPEC+ podjęły decyzję o dalszym łagodzeniu ograniczeń w produkcji ropy - od maja zwiększą one swoje dostawy o 411 tys. baryłek dziennie. „Arabia Saudyjska, Rosja, Irak, ZEA, Kuwejt, Kazachstan, Algieria i Oman dotychczas wstrzymywały część wydobycia – gdy zapadła decyzja o połączeniu trzech miesięcznych zwiększeń produkcji uznano to za poważne zaskoczenie, gdyż według wszelkich prognoz wzrost podaży surowca miał być mniejszy” - stwierdzili. „Organizacja zaznaczyła, że taka decyzja umożliwi producentom, takim jak Kazachstan, Rosja i Irak, przyspieszenie realizacji rekompensat za wcześniejsze ograniczenia produkcji” - dodali.

PAP, sek

