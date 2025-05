Trwa debata prezydencka wPolsce24.pl. "Inna niż wszystkie"

Od godziny 20:00 trwa debata organizowana przez Telewizję wPolsce24, Telewizję Republikę i Telewizję Trwam. Weźmie w niej udział 10 kandydatów: bez Magdaleny Biejat, Rafała Trzaskowskiego i Macieja Maciaka - śledź relację na wPolityce.pl.

Ta debata będzie zupełnie inna niż wszystkie te, które do tej pory widzieliśmy. Przede wszystkim ze względu na to, że pojawią się eksperci i to naprawdę uznani eksperci, którzy będą zadawać pytania kandydatom. Wśród tych ekspertów znajdzie się Rafał Brzoska, czyli prezes InPostu, będzie profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, będzie także Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej - zapowiada w imieniu Telewizji wPolsce24 Michał Adamczyk.

To będzie dość długa debata. Ona prawdopodobnie będzie trwała około trzech godzin. Startujemy o godzinie 20:00. Od samego początku oczywiście będziemy ją pokazywać w Telewizji wPolsce. To jest debata organizowana przez trzy telewizje, także przez Republikę i telewizję Trwam. Te trzy telewizje, nasze trzy telewizje, nasza jedna plus dwie zaprzyjaźnione organizowały już debatę w Końskich na rynku. Ta formuła wtedy wówczas państwu też bardzo przypadła do gustu. To była jedyna debata z udział publiczności, mieszkańców. Dziś będziemy widzieć kolejną odsłonę z nowymi elementami, które się tutaj pojawią— wskazuje Michał Adamczyk.

