Na stacjach były duże podwyżki, teraz groszowa korekta

Ostatnie dni stycznia to czas obniżek cen paliw, ale w porównaniu do tego, jak szybko od początku roku drożała benzyna i diesel, skala spadków jest niewielka - od 1 do 3 groszy - ocenili w czwartek analitycy portalu e-petrol.pl.

Zdaniem analityków e-petrol.pl odwrócenie zwyżkowej tendencji na rynku detalicznym paliw było możliwe dzięki taniejącej ropie i umocnieniu złotego do dolara, co spowodowało, że główni producenci paliw obniżyli ich ceny.

„Dzięki temu na stacjach litr benzyny 95-oktanowej potaniał o 3 grosze i kosztuje aktualnie 6,19 zł. Średnia cena oleju napędowego uległa obniżeniu o 2 grosze do poziomu 6,37 zł/l, a autogazu o grosz do 3,26 zł/l” - zauważyli przedstawiciele e-petrol.pl.

Gdzie najdrożej z tankowaniem, gdzie najtaniej

Jak poinformował portal, w tym tygodniu najtaniej tankuje się benzynę Pb95 w województwie świętokrzyskim, gdzie za jej litr płaci się 6,13 zł. W tej części Polski najmniej kosztuje też LPG - 3,19 zł/l. Ta sama cena autogazu obowiązuje też w województwie łódzkim, które wyróżnia się również najniższą średnią ceną oleju napędowego, wynoszącą 6,31 zł/l. Najdrożej jest natomiast na Mazowszu, gdzie za litr Pb95 i ON płaci się średnio 6,41 i 6,53 zł. LPG kosztuje najwięcej na Opolszczyźnie - 3,40 zł/l.

PAP, sek

