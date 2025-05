Rynek nowych aut i motocykli. Idziemy na rekord?

W kwietniu br. zarejestrowano ok. 52,5 tys. samochodów do 3,5 t; to wzrost o 5,8 proc. - poinformował w środę IBRM Samar. Instytut prognozuje też, że w 2025 r. w Polsce może paść rekord rejestracji samochodów osobowych - może ich być ok. 565 tys.

Jak przekazał w raporcie IBRM Samar w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w kwietniu br. zarejestrowano w Polsce 52 tys. 504 samochody osobowe oraz dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Liczba rejestracji wzrosła tym samym o 6941 sztuk względem kwietnia 2024 r. Wzrost rejestracji odnotowano również względem marca br. - o 11,68 proc. lub 6941 sztuk. Skumulowana liczba rejestracji w 2025 r. wyniosła z kolei 210 tys. 890 egzemplarzy i była wyższa o 3,15 proc.

Najlepszy kwiecień od 25 lat!

„Kwiecień 2025 roku okazał się miesiącem rekordów: to najlepszy kwiecień dla nowych samochodów osobowych od 2000 r.” - poinformował Instytut w raporcie.

Dodał, że dane sugerują, że 2025 r. może być rekordowy pod względem rejestracji osobówek. Przekazał też, że - jak szacuje - liczba rejestracji w br. wyniesie ok. 565 tys. samochodów osobowych i 67,5 tys. samochodów dostawczych.

Ogromne wzrosty w segmencie premium

Samar przekazał też, że w kwietniu br. zanotowano najwyższy udział segmentu premium w historii - 26,4 proc. - oraz rekordową liczbę samochodów „klasy super-premium” - 40 szt. Rekordowy był również udział nowych elektrycznych samochodów osobowych (BEV) w kwietniu - osiągnął on 5,4 proc. Udział marek chińskich w całości też był najwyższy i wyniósł 6,8 proc.

Dane CEPiK-u wskazują też, że w kwietniu 2025 r. zarejestrowano 46 tys. 968 samochodów osobowych, czyli o 2582 sztuk lub 5,82 proc. w porównaniu do kwietnia 2024 r., ale o 6088 egzemplarzy lub 11,47 proc. mniej niż w marcu br. Do tej pory w 2025 r. zarejestrowano 189 tys. 64 nowych samochodów osobowych - o 5985 sztuk lub 3,27 proc. więcej rdr.

Jedną trzecią aut kupili klienci indywidualni

Samar zwrócił również uwagę, że w kwietniu br. udział klientów indywidualnych w całkowitej liczbie rejestracji samochodów osobowych wyniósł 32,49 proc., a firm - 67,51 proc. Dodał, że klienci instytucjonalni kupili w kwietniu 31 tys. 710 aut.

Jak wskazał Instytut, w kwietniu br. zarejestrowano w Polsce 5536 samochodów dostawczych - to o 294 sztuk lub 5,61 proc. więcej względem marca br., ale jednocześnie o 853 egzemplarzy lub 13,35 proc. mniej niż rok wcześniej. W 2025 r. jak dotąd zarejestrowano łącznie 21 tys. 826 aut dostawczych, co stanowi wzrost o 459 sztuk lub 2,15 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej.

17 proc. motocykli i motorowerów więcej niż w marcu

W kwietniu 2025 r. zarejestrowano w Polsce 7182 nowych motocykli i motorowerów; to o 17,1 proc. więcej miesiąc do miesiąca i o 5,35 proc. więcej niż przed rokiem - poinformował IBRM Samar.

Jak przekazał Instytut, od początku tego roku w bazach wydziałów komunikacji zarejestrowano 17 tys. 910 motocykli i motorowerów - o 4,23 proc. więcej niż rok wcześniej.

W przypadku motocykli, w kwietniu br. zarejestrowano 5457 takich jednośladów, co oznacza wzrost w skali roku o 3,51 proc. Od stycznia do kwietnia było to z kolei 13 tys. 772 sztuk - o 2,3 proc. więcej w porównaniu do tego samego okresu 2024 r. Jak wskazał Instytut, trzy najpopularniejsze marki motocykli to kolejno Honda, Yamaha i BMW. W kwietniu zarejestrowano odpowiednio 2975, 1785 i 1433 motocykli tych marek.

Niższa była liczba rejestracji motorowerów. W kwietniu br. zarejestrowano 1725 takich jednośladów, co oznacza wzrost o 11,65 proc. w stosunku do kwietnia ub.r. Przez pierwsze cztery miesiące 2025 roku w Polsce klienci zarejestrowali 4138 motorowerów - o 11,24 proc. więcej w porównaniu z tym samym okresem 2024 r.

Jak poinformował Samar, od początku 2025 r. do Polski sprowadzono 36 tys. 530 używanych jednośladów; to o 8,57 proc. więcej w porównaniu do ubiegłego roku. Tylko w kwietniu br. było to 12 tys. 685 takich pojazdów - o 5,3 proc. więcej.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Klimatyczny plan Brukseli wyczyści Polakom kieszenie

Skandal! Władze blokują protest branży transportowej

Złoto Glapińskiego. Jeszcze więcej kruszcu w NBP!

»» Czy Trzaskowski odda kamienicę przy ulicy Marszałkowskiej 66 deweloperom? – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24