Raty za auto w dół

Decyzja RPP o obniżeniu stóp procentowych spowoduje spadek hipotetycznej raty leasingu auta o kilkadziesiąt złotych – policzyli eksperci platformy Superauto.pl. Dużo większy wpływ na wysokość raty za auto mają obecnie czynniki niezwiązane wprost ze stopami procentowymi, tj., struktura rynku motoryzacyjnego, wysokość rabatów czy optymalizacja podatkowa stosowana przez przedsiębiorców.

RPP obniżyła stopę referencyjną o 0,5 pkt. proc, do 5,25 proc. Rynkowy wskaźnik WIBOR już wcześniej zdyskontował tę decyzję, zmniejszając swoją wartość do 5,55 proc. w przypadku stopy miesięcznej (popularna do obliczania oprocentowania leasingu) oraz do 5,35 proc. w przypadku stawki 3-miesięcznej (ma zastosowanie m.in. do kredytów samochodowych). Oznacza to, że zarówno nowi leasingobiorcy, jak i nowi kredytobiorcy mogli już wcześniej korzystać z dobrodziejstwa niższych stóp.

O ile spadną raty?

Ponieważ zmiany WIBOR są rozciągnięte w czasie i ulegają pewnym wahaniom na skutek spekulacji rynkowych, eksperci Superauto.pl wyliczyli hipotetyczne raty leasingu oraz kredytu na auto posługując się stopą referencyjną NBP: nową oraz tą sprzed obniżki. Dzięki temu udało się uchwycić dokładny efekt redukcji stóp o 0,5 pkt. proc. (jest to pewne uproszczenie, ponieważ w praktyce ratę wylicza się w oparciu o WIBOR).

Jakie są wnioski z symulacji? W przypadku 5-letniego leasingu auta o wartości 150 tys. zł netto, co odpowiada mniej więcej rynkowej średniej dla nowych pojazdów, rata (dla przedstawionych w tabeli założeń) spadnie z 2 695 zł netto do 2 660 zł netto, czyli o 35 zł. Utrzymanie takich parametrów dla całego okresu leasingu, dałoby oszczędność na poziomie 2 100 zł netto. W przypadku auta kosztującego 250 tys. zł netto, obniżka stóp o 0,5 pkt. proc. skutkowałaby spadkiem raty o 58 zł netto i sumaryczną oszczędnością na poziomie 3 481 zł netto.

autor: materiały prasowe Superauto.pl

Nie są to znaczące kwoty jeśli spojrzymy na to, o ile mogą zmieniać się z miesiąca na miesiąc rzeczywiste raty leasingu aut, wynikające z faktycznie zawartych umów – wyjaśnia Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl. Na wysokość raty leasingu mają – poza oprocentowaniem – wpływ takie czynniki jak: cena samochodu, czyli też uzyskany przy zakupie rabat, okres leasingowania, wysokość wkładu własnego i wykupu, a także marża oraz prowizja leasingowa.

Zaskakujący wzrost raty mimo spadku WIBOR

Ciekawe jest to, że w marcu i w kwietniu, czyli w okresie, kiedy WIBOR dyskontował już majową decyzję RPP, obserwowaliśmy dość wyraźny wzrost średniej raty leasingu w umowach zawieranych przez naszych klientów. Wynikało to m.in. z obniżenia średniej wpłaty własnej, zmniejszenia liczby aut pochodzących z wyprzedaży rocznika 2024, a także wzrostu udziału samochodów z segmentu premium – wyjaśnia Aleksander Mazan. W kwietniu średnia rzeczywista rata wzrosła o niemal 500 zł, a w marcu – o 820 zł. – Widać zatem, że czynniki związane z rynkiem motoryzacyjnym mają krótkoterminowo większy wpływ na wysokość raty za auto niż nawet tak znacząca jednorazowa obniżka stóp procentowych jak 0,5 pkt. proc. – podkreśla ekspert.

autor: materiały prasowe Superauto.pl

„Robienie kosztów” a wysokość raty

Odwrotna sytuacja miała miejsce na przełomie roku 2024 i 2025. W grudniu średnia rata spadła o 260 zł netto pomimo faktu, że rynkowe stopy procentowe były wówczas stabilne.

– W grudniu wyraźnie wzrósł średni wkład własny do leasingu, co jest typowym dla tego okresu zjawiskiem polegającym na „robieniu kosztów” przez przedsiębiorców. W efekcie średnia rata w umowach z tego miesiąca spadła. Pojawiły się ponadto pierwsze wyraźne efekty wyprzedaży rocznika, co też przełożyło się na niższą kwotę finansowania oraz raty – zauważa Aleksander Mazan. Dodatkowym czynnikiem, który spowodował spadek średnich miesięcznych obciążeń z tytułu leasingu, była aktywizacja klientów zainteresowanych autami z segmentu popularnego, czyli kosztującymi poniżej średniej rynkowej.

Leasing jest najpopularniejszą formą finansowania aut nowych, natomiast w przypadku samochodów używanych bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się kredyt. Dlatego eksperci Superauto.pl sprawdzili także, jaki wpływ na wysokość raty kredytu na auto będzie mieć obniżka stopy referencyjnej o 0,5 pkt. proc. Z analizy wynika, że efekt ten będzie mniejszy niż w przypadku leasingu, przede wszystkim ze względu na mniejszą kwotę finansowania. Eksperci Superauto.pl sprawdzili o ile zmieni się hipotetyczna rata 5-letniego kredytu na kwotę 35, 50 i 75 tys. zł. Spadki są relatywnie nieduże, odpowiednio o 9,13 i 20 zł miesiecznie, co daje oszczędność w całym okresie kredytowania na poziomie od 550 do 1 178 zł.

Pojedyncza obniżka stóp, nie jest czynnikiem, który w istotny sposób wpływałby na miesięczne obciążenie z tytułu kredytu samochodowego. Ten efekt jest znacznie słabszy niż w przypadku kredytów hipotecznych, które mają dużo większe wartości. Jeśli natomiast majowa obniżka rozpocznie nowy cykl w polityce monetranej, wówczas korzysci dla kredytobiorców samochodowych będą bardziej odczuwalne. Może to skutkować wzrostem zainteresowania różnymi formami finansowania zakupu aut, zwłaszcza ze strony klientów prywatnych – podsumowuje A. Mazan.

autor: materiały prasowe Superauto.pl

Materiały prasowe Superauto.pl, oprac. sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje