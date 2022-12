Dobro wraca. PKO BP: Cel ważniejszy od mety

Firmy angażują się w pomaganie na różne sposoby. Np. przez bieganie. Od początku powstania programu zorganizowanych zostało już ponad 500 takich akcji, w których udział wzięło niemal 222,5 tys. biegaczy, a Fundacja banku wsparła ponad 570 beneficjentów, kwotą ponad 6,6 mln zł

PKO Bank Polski jako jedna z największych instytucji finansowych w kraju i organizacja zaangażowana społecznie, pełni istotną rolę w systemie społeczno-gospodarczym kraju. Bank aktywnie reaguje na realne problemy i potrzeby społeczne, odpowiadając na wyzwania współczesnego świata. Od lat realizuje ideę pomagania przez sport, m.in. w ramach PKO Biegów Charytatywnych integrując w akcie niesienia pomocy lokalne społeczności.

Cel ważniejszy od mety

PKO Bieg Charytatywny to wyjątkowa inicjatywa, w której wszyscy zawodnicy mogą czuć się zwycięzcami, a każdy jego uczestnik pomaga. Zaangażowanie biegaczy wspiera realizację celu charytatywnego, który dotuje Fundacja PKO Banku Polskiego. W tym roku, po 3-letniej pandemicznej przerwie PKO Bieg Charytatywny odbył się po raz szósty, a jego celem było wsparcie psychologii i psychiatrii dziecięcej tam, gdzie zapotrzebowanie na nią jest szczególnie wysokie, czyli w domach dziecka i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W dobie pandemii, inwazji nowych technologii oraz wojny na Ukrainie, dzieci i młodzież coraz częściej zmagają się z zaburzeniami natury psychicznej, dlatego też specjalistyczna pomoc oraz opieka w tym zakresie są ważną i pilną potrzebą.

Zawodnicy poprzedniego - 5. PKO Biegu Charytatywnego biegli aby wesprzeć edukację pozaszkolną dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wówczas Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała ponad 1 mln zł na edukację dla blisko 750 dzieci z 47 placówek opiekuńczo-wychowawczych w całym kraju. Wcześniej, po 4 edycjach PKO Biegu Charytatywnego, na dożywianie dzieci i młodzieży bankowa Fundacja przekazała w sumie ponad 2,6 mln zł. Łącznie w 6 edycjach PKO Biegów Charytatywnych ponad 33,8 tys. osób pobiegło aby pomagać. Dzięki ich zaangażowaniu Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 5,8 mln zł na wsparcie rozwiązania najbardziej palących problemów społecznych.

Pomaganie przez bieganie

PKO Bieg Charytatywny to ogólnopolska inicjatywa PKO Banku Polskiego, która pod hasłem „Pomagamy z każdym krokiem” odbywa się na stadionach lekkoatletycznych jednego dnia, równolegle w dwunastu miastach w całej Polsce. W biegu startują 5-osobowe sztafety, które przez godzinę starają się przebiec po bieżni jak największą liczbę okrążeń. Każdy z członków drużyny musi pokonać co najmniej jedno okrążenie. Zmiana odbywa się po przekazaniu pałeczki. Wysiłek zawodników jest przeliczany na darowiznę, którą Fundacja PKO Banku Polskiego przekazuje na obrany cel.

Sport, zabawa, pomaganie

W tym roku PKO Bieg Charytatywny odbył się w Łomży, Biłgoraju, Stalowej Woli, Zakopanem, Rypinie, Ostródzie, Sieradzu, Sochaczewie, Koszalinie, Zielonej Górze, Polkowicach i Katowicach. Akcja, ze względu na swój cel i rangę, na każdym stadionie, oprócz zawodników, zgromadziła wielu kibiców, a także wybitnych sportowców - ambasadorów 6. PKO Biegu Charytatywnego, którzy komentowali wydarzenie i zagrzewali do sportowej rywalizacji. Licznie przybyli także mieszkańcy poszczególnych miejscowości oraz samorządowcy. Patronat nad imprezą objęli Prezydenci wszystkich dwunastu miast. Rodziny z dziećmi, znajomi z pracy, przyjaciele czy lokalne grupy biegowe przybywały na stadiony już po godzinie 9:00. Wszystko po to, by aktywnie spędzić dzień i zaangażować się w pomoc tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Po biegu głównym odbył się PKO Bieg Charytatywny Młodych. Na koniec wszyscy uczestnicy biegu otrzymali koszulki i medale.

W czasie imprezy, ponad 2,9 tys. zawodników pokonało ponad 21 tys. okrążeń w biegu głównym. W rywalizacji najmłodszych, na dystansach 100, 200 i 400 metrów wzięło udział niemal 2,5 tys. dzieci, które przebiegły łącznie prawe tysiąc okrążeń.

Wkład w pomoc charytatywną mieli również kibice. Najbardziej zaangażowana grupa z każdego z dwunastu stadionów, otrzymała możliwość wsparcia dodatkowego, wybranego przez siebie celu charytatywnego, na który Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała 10 tys. zł. Na zakończenie wydarzenia w każdej z lokalizacji odbyła się tzw. wspólna runda honorowa. Udział w niej wzięli biegacze, kibice, ambasadorowie oraz wszystkie osoby zaangażowane w organizację wydarzenia. To symboliczna akcja powtarzająca się w wszystkich PKO Biegach Charytatywnych, podkreślająca integrację uczestników wokół celu charytatywnego projektu. Ten, został wypełniony - Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała ponad 2 mln zł na psychiatrię i psychologię dziecięcą w całej Polsce.

Nie tylko PKO Biegi Charytatywne

PKO Bank Polski od 2013 roku realizuje autorski program „PKO Biegajmy razem” i wspiera imprezy biegowe w całej Polsce. Podczas nich istnieje możliwość łączenia biegania z pomaganiem poprzez udział w charytatywnych akcjach „biegnę dla …”. Biegacze przypinają do koszulek – identyfikatory akcji - kartki z napisem „biegnę dla…” oraz imieniem osoby, na rzecz której prowadzona jest inicjatywa. Wysiłek każdego z zawodników, który przyłączy się do niej, jest przeliczany na konkretne wsparcie finansowe. Jeśli określona liczba zawodników przybiegnie do mety z kartką, Fundacja PKO Banku Polskiego przekazuje środki na rzecz konkretnych beneficjentów – dorosłych i dzieci, potrzebujących finansowego wsparcia w ratowaniu zdrowia i życia (m.in. operacje, rehabilitacje).

Od początku powstania programu zorganizowanych zostało już ponad 500 takich akcji, w których udział wzięło niemal 222,5 tys. biegaczy, a Fundacja banku wsparła ponad 570 beneficjentów, kwotą ponad 6,6 mln zł.