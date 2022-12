Dobro wraca. Accenture: Czyny mówią głośniej niż słowa

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował, że większość działań CSR-owych firm w 2022 r. w naturalny sposób skupiała się wokół różnych form wsparcia dla Ukraińców. Accenture zaangażowało się w pomoc w wielu wymiarach, m.in. finansowym, materialnym i technologicznym już od pierwszego dnia wojny. W efekcie wsparcie szybko i skutecznie trafiało do najbardziej potrzebujących osób. Dodatkowo Accenture, jako pierwsza firma doradcza i jedna z pierwszych globalnych korporacji, szybko podjęła decyzję o niekontynuowaniu działalności w Rosji, co stało się też drogowskazem dla innych przedsiębiorstw i organizacji

24 lutego 2022 r. wybuch wojny w Ukrainie zaszokował świat. Wyjątkowa sytuacja wymagała niestandardowych i przede wszystkim szybkich działań. Dla Accenture oznaczało to konieczność błyskawicznego samoorganizowania firmy wokół bardzo trudnego wyzwania.

Jeszcze tego samego dnia stworzyliśmy zespół pod przewodnictwem Jarosława Kroca, dyrektora zarządzającego i prezesa Accenture w Polsce, który regularnie spotykał się i koordynował działania pomocowe firmy w naszym kraju. Bardzo szybko zareagowały też globalne struktury Accenture. Zależało im, by jak najlepiej zrozumieć potrzeby i odpowiednio rozdzielić duże zasoby organizacji. Dlatego w pierwszych dniach przedstawiciele globalnych struktur zbierali od nas informacje o tym, jakiego rodzaju wsparcia potrzebują pracownicy. To pokazuje, że od samego początku nasza organizacja wykazała się empatią i dojrzałością, która przejawiała się m.in. tym, że to właśnie zespoły z Polski, a także z krajów nordyckich i ościennych, miały duży wpływ na podejmowane przez firmę działania – mówi Jakub Smarz, Marketing and Communications Lead, Accenture w Polsce. O wybuchu wojny dowiedziałem się de facto z smsa, którego z samego rana otrzymałem od Anny Okurowskiej, Country Lead for Payroll,Accenture w Polsce. Napisała, że jeśli będzie potrzebna pomoc w związku z sytuacją na Ukrainie, to jej zespół jest gotowy tę pomoc nieść. To pokazało, że jesteśmy organizacją tworzoną przez ludzi, którzy nie potrzebują specjalnej procedury. Po prostu czując potrzebę udzielania wsparcia, zaczynają działać – dodaje Bartosz Szczęsny, Country HR Lead, Accenture w Polsce.

W momencie wybuchu wojny Accenture w Polsce zatrudniało 350 Ukraińców. Priorytetem stało się więc zadbanie o ich bezpieczeństwo oraz udzielenie niezbędnego wsparcia ich rodzinom. Na początek firma identyfikowała tych pracowników, którzy mogli w momencie wybuchu wojny być w Ukrainie, np. odwiedzając rodziny. Dlatego szybko podjęto działania polegające na przetransportowaniu tych osób do bezpiecznych krajów.

Czyny mówią głośniej…

Drugiego dnia wojny zadzwoniły do mnie Ellyn Shook, szefowa HR Accenture na świat i Raffaella Temporiti, szefowa HR na Europę. Powiedziały, że mimo, że nie mamy w Ukrainie operacji ani pracowników, to w ciągu 24 godzin możemy nasz firmowy serwis Employee Assistance Program (EAP – dedykowany pracownikom i ich rodzinom dostęp do pełnego spektrum usług, np. wsparcia psychologicznego, emocjonalnego, behawioralnego, rodzinnego/związkowego w trybie 24/7) udostępnić po ukraińsku w Ukrainie. I faktycznie w ciągu 24 godzin ta infolinia kryzysowa już działa. Można było po prostu zadzwonić i taką natychmiastową opiekę otrzymać. I to nie dotyczyło tylko pracowników i ich rodzin, ale też znajomych, sąsiadów, i każdego kto tego wsparcia potrzebował. Po kilku dniach dostałem wiadomość na WhatsApp od mamy naszego pracownika w Polsce. Przebywała w Mariupolu w piwnicy w trakcie bombardowania miasta. I do niej też dotarła informacja, że jest taka linia wsparcia. Podziękowała za to, że są ludzie, którzy o nich myślą i ich wspierają – wspomina Bartosz Szczęsny.

Poza deklaracjami wielu zespołów o gotowości niesienia pomocy, w pierwszych dniach wojny także sami pracownicy Accenture zaczęli się organizować. By im to ułatwić stworzyliśmy narzędzie na platformie Yammer. Ten oddolny, otwarty kanał komunikacji dla pracowników, miał na celu wymianę informacji, koordynowanie działania wśród indywidualnych osób spieszących z pomocą, którzy oferują transport i zakwaterowanie oraz zbieranie w jednym miejscu potrzeb pracowników z Ukrainy, ich rodzin, znajomych itp.

W 24 godziny od uruchomienia tego kanału, już kilkadziesiąt osób zorganizowało się w różnych formach pomocy, np. przywożenia osób z granicy. To była całkowicie oddolna inicjatywa. Wystarczyło udostępnić narzędzie, a ludzie sami się zorganizowali, co było niesamowite. Zbierali informacje i budowali kontakty. Dzięki temu wsparcie docierało szybko i sprawnie do potrzebujących. Ktoś poprosił o pomoc i tę pomoc otrzymywał. Spontanicznie zaczęliśmy od rozwiązywania najbardziej palących potrzeb zgodnie z naszym mottem „Actions speak louder than words” – mówi Jakub Smarz.

E-book, webinary, szkółki upskillinowe

W kolejnych tygodniach pomoc Accenture przybrała także bardziej usystematyzowane formy. Accenture uruchomiło bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców wraz z dostępem do platformy edukacyjnej Rosetta Stone. Jedną z inicjatyw było także przygotowanie przewodnika dotyczącego rynku pracy w Polsce w językach angielskim, ukraińskim i polskim. Można w nim znaleźć informacje o legalizacji pobytu w naszym kraju, ofertach pracy z listą przydatnych linków, a także wskazówki, jak napisać CV, przygotować się do rozmowy o pracę, uzyskać pomoc w jej szukaniu i wiele innych.

E-booka dystrybuowaliśmy wewnętrznie w firmie z przesłaniem, że jest to narzędzie, które warto przekazać sąsiadom i innym osobom w swoim otoczeniu. To znowu wpisuje się w naszą filozofię “Actions speak louder than words”. Chcieliśmy dać praktyczne narzędzia ludziom i naszemu ekosystemowi – mówi Jakub Smarz.

Accenture zadbało także o swoich pracowników narodowości rosyjskiej i białoruskiej pracujących w Polsce. Mogli oni znaleźć wsparcie u liderów zespołów oraz zwracając się do Accenture Security Operations Center - jednostki, która w trybie 24/7 pomaga pracownikom zachować bezpieczeństwo na całym świecie, w tym bezpieczeństwo informacji, fizyczne, osobiste.

Zależało nam, by zrozumieć perspektywę tych osób, by ci pracownicy czuli, że mają nasze pełne wsparcie. Dodatkowo zorganizowaliśmy dla nich warsztaty, m.in. o tym jak mentalnie radzić sobie z tą sytuacją - mówi Bartosz Szczęsny.

W ślad za tymi działaniami, reagując na potrzeby pracowników, Accenture we współpracy z innymi organizacjami przygotowało webinary, m.in. o tym, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie (z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę), jak zapewnić skuteczną pomoc humanitarną (z Polską Akcją Humanitarną), jak radzić sobie z traumatycznymi wydarzeniami (z Optum). Swój webinar o bezpieczeństwie w sieci opracowali także eksperci zajmujący się cyberbezpieczeństwem w Accenture w Polsce, którzy chcieli włączyć się w pomoc, wykorzystując swoją wiedzę. Materiał był szeroko dystrybuowany, m.in. w szkołach, by zwiększać świadomość dzieci i młodzieży w zakresie dezinformacji w sieci.

Poza webinarami, powstały także szkółki upskillinowe, za pomocą których Accenture wspierało Ukraińców w znalezieniu pracy, także w ramach organizacji. Taką inicjatywą była Carrots Academy – Across Borders – specjalna edycja szkolenia przygotowana przez Accenture, fundację Carrots i think tank technologiczny Startup Poland. Ideą było zachęcenie kobiet do pracy w IT, zwłaszcza Ukrainek, które uciekły przed wojną. Accenture uruchomiło także specjalną ukraińską edycję Advanced Technology Center Poland’s Java Starter Academy, dzięki której dziewięć Ukrainek i Ukraińców zostało stażystami organizacji. Ponadto, w celu wspierania uchodźców, którzy chcą rozpocząć nową karierę Accenture nawiązało partnerstwo z dostawcą platformy ofert pracy The Adecco Group, dzięki czemu otwarto rekrutację nowych talentów dla Accenture. Firma dostosowała także swoją Akademię Umiejętności, aby zapewnić uchodźcom podstawowe zatrudnienie i umiejętności cyfrowe. Do ukraińskich uchodźców wysłano e-maile zaznajamiające z treścią Akademii i o tym, jak zwiększyć szanse na zatrudnienie osób, które ukończą kursy.

Siła wolontariatu i zbiórek

Warto wspomnieć o ogromnej pracy naszych wolontariuszy, którzy w ramach oficjalnego, sponsorowanego przez Accenture, Programu Wolontariatu spędzili blisko cztery tysiące godzin na wsparciu uchodźców w Warszawie i Krakowie pomagając w tych wszystkich krytycznych miejscach, do których trafiali uchodźcy czekając na wszelką możliwą pomoc. Nasi pracownicy sprawdzali dokumenty, organizowali noclegi, transporty, wydzielali żywność, leki itp. - wylicza Country HR Lead, Accenture w Polsce.

Pracownicy Accenture wykorzystali też ogromny potencjał technologiczny organizacji, by nieść wsparcie.

Stworzyliśmy aplikację “Global Health Complete”, która zapewnia dostęp do wirtualnych lub telefonicznych konsultacji z lekarzem mówiącym po ukraińsku lub za pośrednictwem usług tłumaczeniowych – dodaje Bartosz Szczęsny.

Dodatkowo Accenture opracowało aplikacją dla wolontariuszy Caritas, by dopasować ich dostępność do realizowanych inicjatyw oraz wspierało w tworzeniu strony internetowej dla Fundacji Świętego Mikołaja, co miało umożliwić organizacji pozarządowej zarządzanie programem stypendialnym dla uzdolnionych studentów. Z kolei na Słowacji pracownicy Accenture opracowali aplikację mobilną, która pomaga w dystrybucji insuliny i niezbędnych artykułów ukraińskim dzieciom chorym na cukrzycę, zaś inny zespół z tego kraju stworzył „Mapę pomocy” – rozwiązanie oparte na Google Maps – które identyfikowało ważne punkty lokalizacyjne i zasoby dostępne dla uchodźców w kraju, a także kierowało Słowaków, którzy chcieli pomóc, do miejsc potrzebujących wsparcia wolontariuszy. Natomiast wraz z partnerem non-profit Junior Achievement Europe Accenture zorganizowało swoich wolontariuszy w Grecji, RPA, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, aby tłumaczyć i digitalizować treści dla młodych ukraińskich uchodźców. W Wielkiej Brytanii Accenture nawiązało współpracę z Konfederacją Przemysłu Brytyjskiego w celu zorganizowania niezbędnych humanitarnych paczek żywnościowych z dostawą na Ukrainę. Zespół współpracował z producentami żywności i partnerami w łańcuchu dostaw oraz z ambasadą Ukrainy w Londynie, aby ta niezbędna pomoc dotarła do najbardziej potrzebujących.

Pomoc Accenture to także ogromne wsparcie finansowe na kwotę łącznie ponad 8,4 mln USD przekazanych organizacjom pozarządowym na pomoc potrzebującym na Ukrainie. Wsparcie pochodziło m.in. z globalnej zbiórki wśród pracowników Accenture, w ramach której zebrano w sumie 1,7 mln USD dla dziesięciu organizacji pozarządowych (m.in. UNICEF, Hope for Ukraine Inc, Czerwony Krzyż). Accenture tę kwotę darowizn podwoiła. Pracownicy mogli sami wybrać na jaka organizację przeznaczyć środki. W Polsce Accenture wspierała Polską Akcję Humanitarną i Caritas – podsumowuje Marketing and Communications Lead, Accenture w Polsce.

Accenture stoi po stronie obywateli Ukrainy oraz rządów, firm i osób, które na całym świecie apelują o natychmiastowe zakończenie bezprawnego i przerażającego ataku na Ukrainę i wolność jej mieszkańców. Z tego powodu Accenture podjęło decyzję o niekontynuowaniu działalności w Rosji.

Tą decyzją organizacja wytyczyła drogę innym.