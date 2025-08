EUR/USD powyżej 1,16 USD

W środę na forex amerykańska waluta dalej traci na wartości. Oprócz kolejnych zawirowań celnych, dolarowi ciążą wczorajsze dane ISM dla usług. Dodatkowo euro wspierają dobre dane o sprzedaży detalicznej. Takie otoczenie sprzyja złotemu, który delikatnie umacnia się do głównych walut.

Usługi w USA

Wczoraj po południu poznaliśmy odczyty wskaźników dotyczących usług w Stanach Zjednoczonych. Ostatnimi czasy publikacje PMI mijały się z raportem ISM. Tak było i tym razem. Przypomnę, że w obu przypadkach wartość 50 pkt. oznacza poziom neutralny. Wszystko, co powyżej sugeruje rozwój, poniżej – dekoniunkturę. Zacznijmy od PMI dla usług w USA, które wzrosło z 52,9 pkt. do 55,7 pkt. Jest to rezultat wyższy od spodziewanego 55,2 pkt. Chwilę później poznaliśmy raport ISM. Ten, mimo prognozowanego wzrostu z 50,8 pkt do 51,5 pkt, zniżkował do 50,1 pkt. Jest to nie tylko spadek, którego nie spodziewał się rynek, ale także zbliżenie się do poziomu neutralnego. W subindeksach ISM redukcja nastąpiła w aktywności biznesowej i zatrudnieniu. Zwyżkowy był jedynie indeks cen płaconych.

Kolejne potknięcie dolara

Wczorajsze gorsze dane ISM to kolejny dowód na to, że inwestorzy ze Stanów to właśnie im nadają większą wagę niż PMI. Po publikacjach dolar osłabił się na forex. Kurs głównej pary walutowej świata wzrósł o pół centa do poziomu 1,158 USD. Oznacza to osłabienie USD względem EUR. Wtorkowego wieczoru dolar potaniał także do złotego. Kurs USD/PLN spadł do 3,70 PLN, mimo że przez większość wczorajszej sesji notowania znajdowały się o grosz wyżej. W środę kierunek ruchu nie uległ zmianie. USD/PLN zniżkuje, a eurodolar tuż przed południem znów ruszył na północ. Tym razem na EUR/USD przebiliśmy poziom 1,16 USD. Motorem napędowym zwyżki były odczyty sprzedaży detalicznej ze strefy euro. Szczególną uwagę zwraca zestawienie roczne, w którym odnotowano wzrost o 3,1 proc. r/r. Rynek oczekiwał wzrostu z 1,9 proc. r/r do 2,6 proc. r/r. W ujęciu miesięcznym pozostaliśmy przy poziomie 0,3 proc. m/m. Dobre dane wzmocniły unijną walutę. Co ciekawe, wcześniejsze gorsze dane o zamówieniach w niemieckim przemyśle nie ochłodziły wizerunku euro. To pokazuje negatywną narrację wokół dolara, która utrzymuje się na rynku.

Geopolityka

Amerykańskiej walucie ciążą nie tylko gorsze dane i wzrost prawdopodobieństwa cięć kosztu pieniądza w USA. Na rynki wraca temat ceł, czyli niepewności. Trump zasugerował, że w ciągu dwóch tygodni ogłosi taryfy na import półprzewodników i produktów farmaceutycznych. Dodatkowo zapowiedział, że nałoży wyższe cła na kraje kupujące surowce energetyczne od Rosji. Warto dodać, że negocjacje na temat wysokości barier prowadzi aktualnie w Waszyngtonie Karin Keller-Sutter, prezydent Szwajcarii. Jej celem jest obniżenie 39 proc. cła nałożonego tydzień temu. W tle dowiadujemy się również, że Władimir Putin prawdopodobnie nie wycofa się z wojny w Ukrainie w terminie wyznaczonym przez prezydenta USA. Być może jednak uda się wynegocjować ustępstwa, takie jak zaprzestanie nalotów ze strony agresora. Dziś odbyło się także zaprzysiężenie prezydenta Karola Nawrockiego. W środę złoty delikatnie umacnia się na rynku. Kurs EUR/PLN to 4,28 PLN, notowania USD/PLN to 3,69 PLN, wykres GBP/PLN schodzi poniżej 4,90 PLN, natomiast CHF/PLN poniżej 4,57 PLN.

Dawid Górny, analityk walutowy Walutomat.pl

