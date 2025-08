10 lat decyzji, które zmieniły Polskę

1850 podpisanych ustaw, 19 zawetowanych, 61 wniosków w trybie kontroli do TK i 62 inicjatywy ustawodawcze. 418 nominacji generalskich i admiralskich. 274 wizyty zagraniczne. 146 ułaskawionych osób. Przedstawiamy kalendarium dziesięciu lat prezydentury Andrzeja Dudy.

2015 rok

6 sierpnia - zaprzysiężenie Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym.

23 sierpnia - pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta Dudy w Tallinnie w związku z Europejskim Dniem Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych, przypadającym w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Podczas kolejnych wizyt Duda odwiedził Berlin i Nowy Jork.

28-29 września - prezydent udał się do Nowego Jorku na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ; na marginesie szczytu po raz pierwszy spotkał się m.in. z prezydentem USA Barackiem Obamą i prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką; rozmowy dotyczyły m.in. sytuacji na Ukrainie i bezpieczeństwa regionu.

21 września - prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy ws. obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

2 października - prezydent zawetował ustawę o uzgodnieniu płci, która miała uprościć procedurę zmiany płci wpisanej m.in. w akt urodzenia, jeśli nie odpowiada ona płci odczuwanej przez daną osobę.

9 listopada - prezydent Duda został po raz pierwszy przyjęty przez papieża Franciszka na audiencji w Pałacu Apostolskim. Odwiedził papieża jeszcze dwa razy, również z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą w 2020 r.

16 listopada - prezydent Andrzej Duda przyjął przysięgę od Beaty Szydło i wskazanych przez nią ministrów. To początek rządów Zjednoczonej Prawicy - PiS i koalicjantów - które, wraz z kolejnymi rządami pod wodzą Mateusza Morawieckiego trwały do grudnia 2023 roku.

17 listopada — ułaskawienie przez prezydenta byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, wobec którego nie zapadł jeszcze pełnomocny wyrok. Chodziło o sprawę tzw. afery gruntowej. Kamiński został w rządzie Beaty Szydło ministrem-koordynatorem służb specjalnych.

2016 rok

7 stycznia - prezydent podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która skracała kadencje władz TVP i Polskiego Radia i przekazywała kompetencje nad mediami publicznymi ministrowi skarbu państwa.

8-9 lipca - w Warszawie odbył się szczyt NATO w Warszawie, którego prezydent Duda był gospodarzem. Spotkał się m.in. z prezydent USA Obamą, a w sumie Warszawę w tych dniach odwiedziło 18 prezydentów, 21 szefów rządów, 41 ministrów spraw zagranicznych i 39 ministrów obrony. Podczas szczytu m.in. podjęto kluczową decyzję o rozmieszczeniu na wschodniej flance NATO sojuszniczych batalionowych grup bojowych (eFP).

30 lipca - prezydent podpisał ustawę z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym. Została ona zaskarżona do TK m.in. przez posłów PO, Nowoczesnej, PSL oraz ówczesnego RPO Adama Bodnara. Kilkanaście przepisów ustawy zostało uznanych za niezgodne z Konstytucją i wyeliminowanych.

16 sierpnia - w życie weszła ustawa z 22 lipca 2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym; ustawa budziła sprzeciw części środowiska politycznego, przede wszystkim ze względu na zawarte w niej zmiany w procesie powoływania sędziów do TK; wejście w życie ustawy stało się kluczowym elementem kryzysu wokół TK.

25–26 sierpnia - w chorwackim Dubrowniku odbył się pierwszy szczyt Inicjatywy Trójmorza, powstały z inicjatywy Dudy oraz chorwackiej prezydent Kolindy Grabar-Kitarović. Inicjatywa skupia państwa Europy Środkowej, położone między morzami Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim; jej celem jest przede wszystkim zacieśnianie współpracy gospodarczej i wspólne rozwijanie infrastruktury - w tym drogowej, jak trasy Via Carpatia czy Via Baltica, oraz kolejowej, jak Rail Baltica. Inicjatywa Trójmorza pozostała priorytetem Dudy aż do końca jego prezydentury.

2017 rok

3 maja - prezydent zapowiedział zgłoszenie inicjatywy ws. przeprowadzenia referendum dotyczącego zmian w konstytucji; ostatecznie propozycja zawierała 10 pytań, w tym m.in. o system prezydencki.

25 maja - prezydent wziął udział w szczycie NATO w Brukseli - pierwszym, w którym wziął udział również nowy prezydent USA, wybrany w 2016 roku na pierwszą kadencję Donald Trump.

6 lipca - kolejny szczyt Trójmorza w Warszawie, którego gościem specjalnym był prezydent USA Donald Trump. Potwierdził on wtedy „silny sojusz z Polską” stwierdzając, że oba kraje nie były nigdy wcześniej tak blisko. Mówił o zobowiązaniu Stanów Zjednoczonych do podtrzymywania pokoju w Europie Środkowej i Wschodniej.

24 lipca - prezydent zawetował ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS autorstwa ministra sprawiedliwości z PiS Zbigniewa Ziobro - wytykając im m.in. częściową niekonstytucyjność; zapowiedział przygotowanie własnych projektów tych aktów w ciągu dwóch miesięcy.

24 września - prezydent złożył w Sejmie własne propozycje ustaw: o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw oraz o Sądzie Najwyższym.

20 grudnia - prezydent podpisał ustawę o KRS. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS-sędziów na wspólną czteroletnią kadencję przez Sejm - dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie. W myśl ustawy każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 możliwych kandydatów. Izba ma ich wybierać co do zasady większością 3/5 głosów - głosując na ustaloną przez sejmową komisję listę 15 kandydatów, na której musi znajdować się co najmniej jeden kandydat wskazany przez każdy klub. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5, głosowaniu podlegać ma ta sama lista, ale o wyborze decydować ma bezwzględna większość głosów.

20 grudnia - prezydent podpisał ustawę o Sądzie Najwyższym. Ustawa wprowadziła m.in. możliwość składania do SN skarg nadzwyczajnych na prawomocne wyroki polskich sądów (w tym z ostatnich 20 lat), powołała dwie nowe izby - Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, oraz Dyscyplinarną - w których obok sędziów zasiąść mieli ławnicy oraz przewidziała przechodzenie sędziów SN w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia (dotychczas był to 70 r.ż.), z możliwością przedłużania przez prezydenta RP.

2018 rok

17 stycznia - w życie weszła o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

7 lutego - Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, penalizującą przypisywanie narodowi polskiemu współodpowiedzialności za zbrodnie Holokaustu. Ustawa wywołała silne kontrowersje i kryzys w relacjach z Izraelem i USA. Prezydent zdecydował się skierować wraz z podpisem ustawę do TK w trybie kontroli następczej. W kolejnych miesiącach politycy PiS wycofali większość zapisów, która budziła sprzeciw USA i Izraela.

30 marca - prezydent zawetował tzw. ustawę degradacyjną, która zakłada pozbawienie stopni wojskowych osób i żołnierzy rezerwy, którzy w latach 1943-1990 swoją postawą sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu.

3 kwietnia - w życie weszła ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

17 lipca - Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że prezydent ma prawo ułaskawiać również osoby, wobec których sąd wydał nieprawomocny wyrok. Wyrok dotyczył sprawy ułaskawienia Mariusza Kamińskiego

11 grudnia - Prezydent Duda przyjął przysięgę od pierwszego rządu Mateusza Morawieckiego, który został premierem po Beacie Szydło i sprawował tę funkcję - w ramach trzech gabinetów - do grudnia 2023 roku.

17 grudnia - prezydent podpisał nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym umożliwiającą sędziom SN i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku po osiągnięciu 65. roku życia, powrót do pełnienia urzędu; nowelizacja została przygotowana w związku z postanowieniem TSUE z 19 października 2018 r. o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym dot. przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku.

2019 rok

15 listopada - prezydent Duda przyjął przysięgę od ministrów drugiego rządu Mateusza Morawieckiego, wspieranego przez klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Rząd funkcjonował do października 2023 roku. 2020 rok -

5 lutego - marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła wybory prezydenckie, w których Duda ubiegał się o reelekcję.

10 maja – z powodu zagrożeń związanych z pandemią COVID-19 zaplanowane na tę datę wybory nie odbyły się; zorganizowano je ostatecznie 28 czerwca, a druga tura odbyła się 12 lipca 2020, w której Duda został wybrany na drugą kadencję większością 51,03 proc. głosów przy rekordowej od 1989 roku frekwencji 68,18 proc. Duda pokonał swojego kontrkandydata, polityka KO i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Przeciwnicy tej decyzji argumentowali, że nie można przesunąć daty wyborów bez uprzedniego wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

24 czerwca - prezydent Duda spotkał się w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Rozmowa dotyczyła m.in. inwestycji w energetykę nuklearną oraz możliwego zwiększenia liczby żołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce.

6 lipca - Duda przedstawił projekt zmiany Konstytucji zakładający wpisanie do niej zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe.

6 sierpnia - zaprzysiężenie Dudy na kolejną kadencję na stanowisku prezydenta RP.

30 października - po masowych protestach wywołanych wyrokiem TK de facto zakazującym aborcji w Polsce, Andrzej Duda złożył w Sejmie własny projekt ustawy. Przywracał on możliwość przerwania ciąży tylko w przypadku tzw. wad letalnych płodu — czyli takich, które niemal pewnie prowadzą do śmierci dziecka tuż po urodzeniu. Projekt nigdy nie został poddany pod głosowanie w Sejmie.

2021 rok

18 lutego - prezydent złożył do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o SN; projekt przewidywał m.in. wydłużenie terminu na wnoszenie skargi nadzwyczajnej z trzech do pięciu lat.

7 lipca - Duda złożył prezydencki projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie. Niedługo później ustawę przegłosowano w Sejmie.

27 grudnia - prezydent zawetował tzw. Lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, przewidującą, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim - ale nieprzekraczającym 49 proc. Duda tłumacząc swoją decyzję podkreślał, że ustawa wpłynęłaby negatywnie na relacje polsko-amerykańskie oraz wolność słowa w Polsce.

2022 rok

3 lutego - prezydent Duda złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy dot. zmian w Sądzie Najwyższym, przewidujący m.in. powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, w miejsce Izby Dyscyplinarnej SN. Celem ustawy było zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy. Ustawa z poprawkami weszła w życie, ale środki z KPO pozostały zamrożone do końca rządów PiS.

23 lutego - wizyta prezydenta Dudy oraz prezydenta Litwy Gitanasa Nausedy w Kijowie w przededniu rosyjskiej inwazji; liderzy Polski i Litwy wyrazili sprzeciw wobec neoimperialnej polityce Rosji, zadeklarowali wsparcie dla Ukrainy i podkreślili, że powinna ona otrzymać status państwa kandydującego do UE.

24 lutego - początek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W wygłoszonym tego dnia orędziu prezydent Duda apelował o jak najdotkliwsze sankcje przeciwko Rosji i zapewniał, że polski rząd będzie wspierał Ukrainę w obronię przed rosyjską agresją.

2 marca - po rosyjskiej inwazji na Ukrainę prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego; tematem, oprócz bieżącej sytuacji międzynarodowej i bezpieczeństwa Polski była także potrzeba przyjęcia nowej ustawy o obronie Ojczyzny - aktu prawnego na nowo regulującego działania Wojska Polskiego. Zapowiedział wtedy również weto ustawy edukacyjnej nazywanej „lex Czarnek”, apelując jednocześnie o poparcie opozycji dla ustawy obronnościowej.

26 marca - wizyta w Polsce prezydenta USA Joe Bidena, który spotkał się z prezydentem Dudą, a także m.in. z przybyłymi do Polski ukraińskimi uchodźcami; Biden wygłosił też przemówienie na dziedzińcu warszawskiego Zamku Królewskiego, podczas którego m.in. zapewniał o świętości art. 5 NATO, zobowiązującego sojuszników do wzajemnej obrony.

13 kwietnia - Andrzej Duda udał się z wizytą do Kijowa, spod którego dopiero co wycofały się rosyjskie wojska. Wraz z prezydentami państw bałtyckich Duda odwiedził też podkijowskie miejscowości - Buczę, Borodziankę i Irpień, gdzie miały miejsce masowe zbrodnie wojsk rosyjskich na ukraińskiej ludności cywilnej.

15 grudnia - prezydent Andrzej Duda zawetował kolejną ustawę autorstwa ówczesnego ministra edukacji narodowej, Przemysława Czarnka określaną jako tzw. Lex Czarnek 2.0. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że projekt nie zyskał szerokiego poparcia społecznego, które – jego zdaniem – było niezbędne, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny w Ukrainie.

2023 rok

29 maja - prezydent Andrzej Duda podpisał i jednocześnie skierował do TK tzw. lex Tusk, czyli ustawę powołującą komisję do badania wpływów rosyjskich w Polsce w latach 2007-2022.

9 lipca – spotkanie prezydenta Dudy i prezydenta Zełenskiego w ukraińskim Łucku na uroczystościach upamiętniania ofiar zbrodni wołyńskiej.

13 grudnia - prezydent odebrał przysięgę od wybranego przez Sejm rządu Donalda Tuska.

23 grudnia - prezydent podjął decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się 3 mld zł na media publiczne.

2024 rok

23 stycznia - Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, prawomocnie skazani na karę więzienia zostali ułaskawieni przez prezydenta Dudę - mimo wniosku Prokuratura Generalnego o nieskorzystanie z prawa łaski.

31 stycznia - Duda podpisał ustawę budżetową, ale z uwagi na nieobecność podczas głosowania - niewpuszczonych na obrady Sejmu - Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, postanowił skierować ją do Trybunału Konstytucyjnego.

12 marca - Wspólna z premierem Donaldem Tuskiem wizyta w Białym Domu i spotkanie z prezydentem USA Joe Bidenem.

29 marca - Prezydent zawetował nowelizację ustawy o prawie farmaceutycznym, która m.in. umożliwiała dostęp do antykoncepcji awaryjnej - tzw. pigułka „dzień po” - bez recepty, dla kobiet od 15 roku życia. Zadeklarował natomiast otwartość na rozwiązania przewidziane omawianą ustawą, w odniesieniu do kobiet pełnoletnich.

4 kwietnia - Andrzej Duda wystosował do liderów NATO i sekretarza generalnego Jensa Stoltenberga listu z propozycją ustanowienia progu wydatków na obronność na poziomie 3 proc. PKB.

29 maja - Prezydent zawetował nowelizację ustawy ustanawiającą śląski językiem regionalnym. Zaznaczył wówczas, że wśród opinii ekspertów przeważa stanowisko, iż gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski.

22 czerwca - Andrzej Duda w ramach kilkudniowej wizyty w Chinach spotkał się z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem. Wśród tematów w czasie blisko czterech godzin rozmów były bezpieczeństwo i współpraca gospodarcza, w tym regionalizacja sprzedaży drobiu. Podczas wizyty strona chińska zdecydowała o zniesieniu krótkoterminowych wiz dla Polaków.

2025 rok

22 lutego - Prezydent Duda udał się do USA, gdzie na marginesie konserwatywnej konferencji CPAC spotkał się z Donaldem Trumpem, który w styczniu objął na kolejną kadencję urząd prezydenta USA.

7 marca - Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy dot. wpisania do konstytucji minimalnego poziomu wydatków na obronność wysokości 4 proc. PKB.

10 marca - Prezydent zawetował tzw. ustawę incydentalną. Zgodnie z nią o ważności wyboru prezydenta w 2025 r. miałoby orzekać 15 sędziów najstarszych służbą na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

6 maja - Prezydent zawetował ustawę obniżająca składkę zdrowotną, która budziła - ze względu na obawy przed powiększeniem kryzysu finansowego w ochronie zdrowia - sprzeciw wielu środowisk, w tym prawicy związanej z PiS, a także Nowej Lewicy i Razem.

24-26 czerwca - szczyt NATO w Hadze. Na ostatnim szczycie, na który Duda udał się w roli prezydenta, zapadła decyzja o zobowiązaniu się sojuszników do radykalnego zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo i przeznaczania na ten cel 5 proc. PKB - w formule 3,5 proc. na PKB oraz 1,5 proc. na inne obszary bezpieczeństwa.

28 czerwca - Prezydent Duda udał się z pożegnalną - ostatnią na stanowisku prezydenta - wizytą do Kijowa, gdzie spotkał się z prezydentem Zełenskim.

6-7 czerwca - ostatnia wizyta zagraniczna prezydenta Dudy; w Pradze spotkał się z prezydentem Czech Petrem Pavlem.

3 lipca - prezydent Duda spotkał się z nowo wybranym papieżem Leonem IV, którego zaprosił do złożenia wizyty w Polsce.

6 sierpnia - po 10 latach sprawowania urzędu prezydenta Andrzeja Dudę zastąpi Karol Nawrocki.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Umowa z Mercosur już nie do uniknięcia?

Terminal kontenerowy w Gdyni - Ameryka alarmuje

Zatrważające wieści z rynku pracy. Koniec złotej ery?

»»Fatalne notowania rządu Donalda Tuska! – oglądaj na antenie telewizji wPolsce24!