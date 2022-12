W tym roku życzymy naszym Czytelnikom normalności i dobrych wiadomości

Ileż to razy dzieląc się opłatkiem życzymy sobie wyjątkowych wydarzeń, takich chwil do zapamiętania, takiej ciekawości świata umożliwiającej zdobywanie nowych doświadczeń, które przecież budują naszą wiedzę o świecie. W tym roku jednak – po wydarzeniach, jakich świadkami byliśmy w ostatnich kilku latach, życzyć chcielibyśmy powrotu do normalności. Wyjątkowych wydarzeń nazbieraliśmy przecież sporo, aż nadto…

Zamykamy ten trudny rok w stanie otwartej wojny gospodarczej z Rosją. Embarga handlowe – choć działają jak obosieczny miecz - mają przecież służyć powstrzymaniu finansowania agresora, który niemal rok temu zaatakował Ukrainę. Wojna w środku Europy wydawała nam się przeszłością, jedynie kartami w podręcznikach historii, z których każdy mógł przez 75 lat wyciągnąć jednoznaczną lekcję wobec okropieństw nieludzkiej agresji jednego narodu wobec drugiego. 24 lutego wszystkich nas obudził, udowadniając, że koszmar nieludzkiej agresji militarnej znów stał się udziałem środkowej Europy.

Ale to był też rok pomocy. Polską granicę od początku wojny przekroczyło ponad 8 milionów obywateli Ukrainy. Znaleźli w Polsce wsparcie, miejsce w naszych domach, pracę i pomoc. Potrafiliśmy zjednoczyć się błyskawicznie w obliczu tragedii jaka spotkała naszych sąsiadów. To nie pierwszy raz, gdy pokazaliśmy, że potrafimy być razem, zjednoczeni wobec zagrożenia.

Dwa lata wcześniej, też w lutym przecież, zaczęły do nas docierać pierwsze informacje o nowym wirusie, który pojawił się w Chinach. Pandemia COVID-19 stała się doświadczeniem całego pokolenia, zmieniając sposób pracy, komunikacji, zmieniając nasze życie na wiele miesięcy w 2020 i 2021 roku. Udowodniła też, jak kruchy był globalny system gospodarczy, zakładający stałość produkcji, handlu i łańcuchów dostaw. Wspólnie pokonaliśmy uderzenia kryzysów wywołanych lockdownami. I choć dziś wciąż wychodzimy z kryzysu, który jest następstwem tamtych wydarzeń – nauczyliśmy się przecież radzić sobie z trudnymi wyzwaniami. Wciąż jednak próbujemy uporać się z efektami tego globalnego kryzysu, który wzmocniony został wojennymi turbulencjami na rynku surowców i energii. Skutki odczuwamy w naszych domowych budżetach i w portfelach.

Świadomość narastającego konfliktu i ekonomicznego starcia stała się elementem naszego społecznego i gospodarczego życia. Kreuje – a w każdym razie kreować powinna - decyzje rządów, instytucji finansowych, banków centralnych, Unii Europejskiej, instytucji międzynarodowych i biznesu. Także nasze decyzje. Nieuchronność nowego porządku geopolitycznego wydaje się przesądzona. A ten wykuwa się w konflikcie, w zderzeniu starego z nowym.

W takich chwilach tęsknimy za normalnością. Za tym, by świat oszczędził nam kolejnych wyjątkowych wydarzeń, historycznych eventów, epokowych anomalii, spektakularnych, gospodarczych turbulencji i trzęsień ziemi.

Dobra Nowina, jaką było narodzenie Jezusa, pozwoliła uwierzyć, że świat zmienia się na dobre i w dobro. Zaczęło się przecież w Betlejem, w małej stajence, skąd właśnie nadeszła Dobra Nowina. Wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat zmieniły nasz świat na zawsze. Niech zatem wybrzmi w tym roku życzenie wyjątkowo proste – życzmy sobie normalności.

Betlejemska szopka udowadnia od ponad dwóch tysiącleci, że zło pokonać może bezbronny mały Jezus, złożony na sianku, otoczony opieką Maryi i Józefa, witany przez pasterzy, że to jemu pokłon oddali mędrcy i wielcy tego świata, którzy wobec siły, jaką przyniosło Dzieciątko, wobec tej Dobrej Nowiny okazać musieli szacunek.

Pochylmy się zatem nad tym co najważniejsze – stańmy przy naszych bliskich, przy tych, którzy potrzebują naszej pomocy i wsparcia. I życzmy sobie normalności – świata, w którym zaskakiwać nas będą jedynie dobre wiadomości.

Maciej Wośko