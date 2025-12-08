„Piątka wGospodarce” wystartowała!

Dziś na antenie telewizji wPolsce24 po raz pierwszy pojawiła się audycja „Piątka wGospodarce” realizowana przez zespół portalu wGospodarce.pl. Od teraz będziemy obecni na antenie od poniedziałku do piątku o 13:45 z naszym trwającym kwadrans serwisem najświeższych informacji ze świata ekonomii, biznesu i finansów.

Piatka wGospodarce od poniedziałku do piątku o 13:45 w telewizji wPolsce.24 / autor: wPolsce24 / YT screen

Oto temat pierwszego wydania, prowadzonego przez red. Mariusza Pietrasika:

-Czego boją się polscy przedsiębiorcy?

-Grudniowa rewolucja w handlu. Praca sklepów w niedziele i wolna Wigilia Bożego Narodzenia

Kształt ustawy budżetowej skomentował poseł Zbigniew Kuźmiuk / autor: wPolsce24 / YT screen

-Poseł Zbigniew Kuźmiuk komentuje bardzo niepokojący kształt budżetu państwa na 2026 rok

-Który rząd lepiej dbał o portfele Polaków: Zjednoczonej Prawicy czy koalicji 13 grudnia?

-Co dalej z przepisami rynku kryptowalut?

Komentuje Maciej Wośko, redaktor naczelny wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej” / autor: wPolsce24 / YT screen

-Maciej Wośko, redaktor naczelny wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej” wskazuje, ile Polaków może kosztować złe zarządzanie i pasywność rządu.

Zapraszamy do oglądania kolejnych wydań naszego magazynu od poniedziałku do piątku o 13:45!

