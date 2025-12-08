Przybyło firm! Co piąty biznes ma siedzibę na Mazowszu

W Polsce w III kwartale tego roku było 2 mln 875 tys. 994 aktywnych przedsiębiorstw, to wzrost o ok. 5 proc. wobec III kwartału ub.r. - podał w poniedziałek GUS. Najwięcej było firm z sekcji handel i naprawa pojazdów samochodowych.

W poniedziałkowej informacji Główny Urząd Statystyczny poinformował, że „ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, najliczniejszą grupę w całej populacji stanowiły przedsiębiorstwa z sekcji handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,2 proc. ogółu). Najwięcej przedsiębiorstw miało siedzibę w województwie mazowieckim (20,1 proc. ogółu)”.

Ile firm jest aktywnych w Polsce?

Z danych wynika, że w III kwartale 2025 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. odnotowano wzrost liczby przedsiębiorstw aktywnych o 4,9 proc. Jednostki mikro, zatrudniające do 9 osób, stanowiły 95,9 proc. wszystkich przedsiębiorstw aktywnych i w stosunku do III kwartału 2024 r. ich liczba zwiększyła się o 5,2 proc. Firmy małe - o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) i duże (zatrudniające 250 i więcej osób) stanowiły odpowiednio: 3,4 proc., 0,6 proc. i 0,1 proc. wszystkich przedsiębiorstw aktywnych.

W jakich branżach Polacy mają swoje biznesy?

Najwięcej przedsiębiorstw prowadziło działalność w sekcjach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17,2 proc. ogółu przedsiębiorstw aktywnych), budownictwo (15,2 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (13,8 proc.). Najmniejszy udział miały przedsiębiorstwa z działu górnictwo i wydobywanie (0,1 proc.) oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (0,3 proc.) - podał GUS.

W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. największy wzrost liczby przedsiębiorstw odnotowano w sekcjach: edukacja (17,8 proc.), administrowanie i działalność wspierająca (15,9 proc.) oraz kultura, rozrywka i rekreacja (9,2 proc.). Wśród dużych firm największy udział miały te z przetwórstwa przemysłowego (43,1 proc.). Wśród jednostek mikro największy udział odnotowano, podobnie jak dla przedsiębiorstw ogółem, w działach: handel; naprawa pojazdów samochodowych (17 proc.), budownictwo (15,3 proc.) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (14,1 proc.).

Połowa polskich firm w czterech województwach

Najwięcej przedsiębiorstw aktywnych miało siedzibę na terenie województwa mazowieckiego - 20,1 proc. ogółu, wielkopolskiego (10,3 proc.), śląskiego (10,2 proc.) oraz małopolskiego (10,0 proc.). Najmniej firm działało natomiast w województwie opolskim (1,9 proc. aktywnych podmiotów). W stosunku do analogicznego okresu 2024 r. największy wzrost liczby przedsiębiorstw aktywnych odnotowano na Mazowszu (5,9 proc.), woj. małopolskiego (5,7 proc.) oraz pomorskiego (5,5 proc.), a najmniejszy na terenie województw: zachodniopomorskiego (3,5 proc.), warmińsko-mazurskiego (3,5 proc.) oraz podlaskiego (3,6 proc.).

Jeśli chodzi o duże firmy, największy udział miały przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim (26,9 proc.), śląskim (12,1 proc.) i wielkopolskim (11,1 proc.). „W zbiorowości mikro przedsiębiorstw największy odsetek podmiotów odnotowano w województwie mazowieckim (20,2 proc.), wielkopolskim (10,2 proc.), śląskim (10,2 proc.) oraz małopolskim (10,0 proc.)” - przekazał GUS.

