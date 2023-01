Rząd rzuca wyzwanie patodeweloperce! Nowe przepisy ukrócą proceder?

Tzw. patodeweloperka jest jedną z największych bolączek współczesnych Polaków. Działania komercyjnych inwestorów, które w dążeniu do maksymalizacji zysku doprowadzają do naruszania dobrych obyczajów, wymagań zawartych w przepisach w praktyce doprowadzają do powstawania mieszkań ciemnych, w zbyt bliskiej zabudowie, o takich kuriozach jak „place zabaw” składające się z jednej huśtawki nawet nie warto wspominać. Rząd zauważył ten problem i oferuje rozwiązania.

Na patodeweloperce tracimy wszyscy. Według wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego zawartych w dokumencie „Społeczno-gospodarcze skutki chaosu przestrzennego” całkowite koszty roczne chaosu przestrzennego w naszym kraju to 84,3 mld złotych - to aż 2,2 tys. złotych na każdego mieszkańca!

Do danych tych odniósł się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który o patodeweloperce wypowiadał się następująco:

Niestety „patodeweloperka” staje się coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Media co chwilę pokazują przykłady absurdalnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych. Chcemy temu przeciwdziałać, ale w rozsądny sposób. Widzimy jakie sposoby stosują niektórzy deweloperzy, by maksymalizować swój zysk kosztem jakości życia mieszkańców. Przygotowaliśmy przepisy, które mają zapobiegać takim praktykom. To pierwsza część większego pakietu działań

Ministerstwo jednak nie tylko problem zauważa ale i na niego reaguje!

Już w grudniu informowaliśmy, że w tym roku rząd ostro zabierze się za rozwiązanie tych problemów.

„W styczniu przedstawimy nowy pakiet rozwiązań ws. patologii na rynku mieszkaniowym” - mówił wtedy minister Buda.

Dziś mamy konkrety. Co chce zmienić rząd?

Jak czytamy na stronie Ministerstwa rozwoju i Technologii:

Proponowane zmiany dotyczą nowego projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mają one rozwiązać konkretne problemy. 1) Większe odległości między blokami Zgodnie z obowiązującymi przepisami, budynek na działce należy sytuować, uwzględniając łącznie wymagania w zakresie: minimalnej odległości budynku od granicy działki, przesłaniania i nasłonecznienia oraz przepisów przeciwpożarowych. Przy skorzystaniu z wyjątków przewidzianych w przepisach lub zastosowaniu odpowiednich rozwiązań zamiennych, można ją zmniejszyć. Co w przypadku niezabudowanej działki sąsiedniej może w przyszłości powodować ograniczenia w zabudowie i konieczność zachowania większych odległości od granicy działki. Rozwiązanie: Zwiększenie minimalnej odległości budynków mieszkalnych wielorodzinnych od granicy działki do 6 metrów. 2) Balkony zapewniające prywatność Pojawia się coraz więcej budynków z dużą liczbą balkonów, które umieszczone są na jednej płycie balkonowej, a oddzielone są np. ażurowymi niskimi ściankami, oraz takich, które są bardzo blisko siebie. Podobnie jest z loggiami. Rozwiązanie: Między balkonami na odrębnej płycie balkonowej będzie musiało być minimum 4 metry, a w przypadku mniejszej odległości lub balkonów na jednej płycie, konieczne będzie stosowanie przegród o odpowiedniej grubości i wysokości. 3) Mieszkanie to nie lokal użytkowy Zdarzają się przypadki, w których lokale użytkowe są sprzedawane jako np. lokale inwestycyjne i wykorzystywane jak mieszkania. Rozwiązanie: Minimalna powierzchnia lokalu użytkowego w nowym budynku będzie musiała wynosić 25 m2 (tyle ile minimalna powierzchnia mieszkania). Mniejsze lokale użytkowe będą mogły być lokalizowane na poziomie parteru budynku, z bezpośrednim dostępem do nich z ulicy. W przypadku potrzeby wydzielenia lokali o mniejszej powierzchni np. na innych kondygnacjach, będzie można skorzystać z odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych (wniosek organu administracji budowlanej do ministra). 4) Większe nasłonecznienie Minimalny czas nasłonecznienia dla pokoi wynosi 3h w dniach równonocy w godzinach 7-17. Rozwiązanie: Zwiększenie nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5h (wyjątkiem pokoje zlokalizowane w zabudowie śródmiejskiej). 5) Komfortowe place zabaw Pojawiają się place zabaw, które składają się np. tylko z piaskownicy albo jednej huśtawki. Często znajdują się też w nieatrakcyjnej części osiedla. Rozwiązanie: Trwają prace nad uszczegółowieniem kwestii wyglądu plac zabaw, jego powierzchni i wyposażenia. 6) Ograniczenie „betonozy” Powstaje coraz więcej miejsc – publicznych placów czy skwerów, które są otoczone chodnikami, betonowymi doniczkami, w których sadzone są krzewy, drzewa. Rozwiązanie: Konieczność zapewniania na placach i skwerach publicznych co najmniej 20% terenu biologicznie czynnego. 7) Racjonalne grodzenie Zdarzają się przypadki grodzenia budynków znajdujących się obok siebie, co znacznie wydłuża drogę osobom w nich zamieszkujących. Rozwiązanie: Wprowadzenie przerw pomiędzy terenami, które umożliwiają obejście osiedla w racjonalnym czasie.

Dodatkowo zmiany mają nastąpić w ustawie Prawo budowlane i ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - te mają obejmować wymóg przeprowadzania badania poziomu hałasu w budynku, przed oddaniem go do użytku czy niewliczanie balkonów do powierzchni zabudowy.

Czy znalazł się „bat” na zjawisko patodeweloperki? Na obecną chwilę trudno jednoznacznie oceniać ale za inicjatywę rządu warto trzymać kciuki.

