Budżet Domańskiego. Unijny szlaban coraz bliżej!

Ministerstwo Finansów opublikowało informacje dotyczące sytuacji finansów publicznych w okresie styczeń-kwiecień 2025, z których wynika, że tylko w ciągu tych 4 miesięcy tego roku, dług publiczny wzrósł aż o 121 mld zł – wskazuje ekonomista dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł PiS w komentarzu na portalu wPolityce.pl

Od stycznia 2024 roku, a więc od początku rządów Donalda Tuska do końca kwietnia 2025, zaledwie przez 16 miesięcy, dług publiczny naszego kraju liczony metodą unijną wzrósł aż o 441 mld zł, bowiem w samym roku 2024 wzrósł o ponad 320 mld zł. A więc na koniec kwietnia dług publiczny liczony metodą unijną wyniósł już ponad 2 biliony 130 mld zł i w relacji do PKB, bardzo szybko zbliża się do poziomu 60%, czyli jednego z tzw. kryteriów z Maastricht - podkreśla dr Zbigniew Kuźmiuk.

Od początku tego roku deficyt budżetowy gwałtownie wzrósł, ponieważ dochody budżetowe są realizowane słabiej niż były zaplanowane, natomiast wydatki szczególnie o charakterze sztywnym (czyli te obligatoryjne), muszą być realizowane zgodnie z upływem czasu – stwierdza ekonomista.

Poruszyłem wszystkie te kwestie wczoraj w Sejmie, podczas pytań w sprawach bieżących, zamiast ministra Domańskiego, odpowiadał wiceminister finansów Jarosław Neneman i raczej unikał zmierzenia się z rzeczywistymi przyczynami, tak dramatycznej sytuacji finansów publicznych. (…) Budżet państwa w związku z reformą finansów jest ma wprawdzie mniejsze wpływy z PIT i CIT, ale za to mniejsze wydatki na subwencje i dotacje zasilające do tej pory samorządy, a więc jego sytuacja z tego tytułu nie powinna się pogarszać - podkreśla dr Zbigniew Kuźmiuk.

Wygląda więc na to, że minister finansów ze względu na apogeum kampanii wyborczej, nie chce się przyznać do prawdziwych przyczyn załamania się dochodów budżetowych i gwałtownego wzrostu deficytu. Zasadne jest więc pytanie, które mu zadałem „panie ministrze czy leci z nami pilot?”, bo można odnieść wrażenie, że tego pilota niestety już nie ma i stąd tak gwałtowny przyrost deficytu sektora finansów publicznych i w konsekwencji długu długu publicznego - pyta autor komentarza.

»» Cały komentarz dr. Zbigniewa Kuźmiuka czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji Dług publiczny tylko w od stycznia do kwietnia wzrósł aż o 121 mld zł - czy leci z nami pilot?

Sek

