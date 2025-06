Izraelski atak destabilizuje rynki

W nocy Izrael dokonał ataku, w którym obok cywilów zginęło dwóch ważnych dowódców tamtejszych sił zbrojnych. Rynek ropy najprawdopodobniej się już dzisiaj nie uspokoi. Dolar wyraźnie traci względem euro i jest najsłabszy od ponad trzech lat.

Sygnały z EBC

Rynek czekał wczoraj na dane z USA, jednak wcześniej poznaliśmy wypowiedzi członków EBC. Teoretycznie od dłuższego czasu sugerują oni, że w obecnym cyklu nie zobaczymy już wielu obniżek. Teoretycznie, gdyż dotychczas rynek trochę ignorował te wypowiedzi. Wczoraj jednak potraktował je całkowicie poważnie. Nie bez znaczenia jest też brak zaufania do tego, co dzieje się za oceanem. Można różnie oceniać politykę nowej administracji, ale ciężko nazwać ją stabilną i przewidywalną. To właśnie te dwie cechy wysoko cenią inwestorzy. W wyniku lepszych danych dla europejskiej waluty oraz obaw co do wojny handlowej dolar stracił niemal centa na wartości względem euro. Jeszcze wczoraj pisaliśmy o USD najtańszym względem EUR od kwietnia. W nocy miał najmniejszą wartość od października – tyle że 2021 roku. W 2024 za 1 EUR płacono przez chwilę nawet 1,23 USD, więc dzisiejsze okolice 1,16 są na razie dość daleko. Dość, bo tylko w tym tygodniu dolar już stracił dwa centy. W negatywnym scenariuszu dla amerykańskiej waluty to może się nie okazać tak odległy temat.

Dane z USA

Wydawało się, że dla dolara najważniejszy będzie pakiet popołudniowych danych. Wczoraj opublikowano inflację producencką oraz wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Najważniejszy ruch na tej parze miał jednak miejsce kilka godzin wcześniej. Inflacja producencka zgodnie z prognozami wzrosła z 2,5% na 2,6%. Z drugiej strony bazowa spadła bardziej od oczekiwań. Wbrew przypuszczeniom nie spadła również tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych. W rezultacie mieliśmy kolejny sygnał, który nie pomagał walucie USA. Pomimo szybkiej korekty po pierwszych danych z Europy ponownie kurs euro względem dolara przekroczył poziom 1,16.

Izrael uderzył na Iran

W nocy w wyniku izraelskiej agresji zginęli – według doniesień medialnych – główny dowódca irańskiej armii oraz dowódca Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. Tak duży atak powoduje, że na Bliskim Wschodzie będzie bardzo gorąco. W tamtejszej praktyce kontrataki są niemalże pewne. W przypadku tak dużych i prestiżowych strat odpowiedź też powinna być znacząca. To właśnie strach przed eskalacją powoduje, że rynek ropy naftowej oszalał. Od momentu publikacji tych danych cena baryłki ropy Brent skoczyła z 70 USD do 78 USD. Teraz sytuacja trochę się uspokaja, ale biorąc pod uwagę, że w weekend notowania są wstrzymane, dzisiaj będzie bardzo burzliwy dzień na tym rynku.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych odczyty inflacji konsumenckiej z wielu państw europejskich, w tym z Polski.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje