Embraer czy Airbus? W poniedziałek poznamy decyzję LOT

Razem z prezesem PLL LOT ogłosimy w poniedziałek na targach lotniczych w Paryżu wynik przetargu na zakup ponad 80 samolotów do obsługi regionalnych połączeń przewoźnika - zapowiedział w piątek minister infrastruktury Dariusz Klimczak. W grze są dwa modele samolotów: Embraer 195-E2 i Airbus A220.

W poniedziałek rozpoczyna się Międzynarodowy Salon Lotniczy w Paryżu (Paris Air Show) na lotnisku Le Bourget. To jedno z największych wydarzeń lotniczych na świecie z udziałem przedstawicieli nie tylko branży lotniczej, ale i kosmicznej oraz obronnej. W tym roku wydarzenie potrwa do 22 czerwca.

„Wybieram się do Francji z prezesem LOT-u. Co roku odbywa się tam Międzynarodowy Salon Lotniczy, podczas którego zwyczajowo ogłaszane są nowe kontrakty na zakupy samolotów. I my ogłosimy w poniedziałek po południu, wspólnie z prezesem LOT-u, wyniki postępowania przetargowego na zakup floty dla LOT-u, długo oczekiwanej” - poinformował w piątek Klimczak w TVN24.

Kontrakt na 84 maszyny

Dopytywany, czy może zdradzić, jakie maszyny zostały wybrane, odparł, że nie. „Informacja na pewno będzie dobra, ponieważ od wielu lat czekaliśmy na wzbogacenie naszej floty. Ruch lotniczy się rozwija. To będzie ponad 80 samolotów docelowo” - powiedział Klimczak.

Minister zaznaczył również, że ”to jest ostatni moment” na zakup samolotów dla LOT-u w kontekście rozwoju Centralnego Portu Komunikacyjnego, który ma być „najnowocześniejszym lotniskiem w Europie”.

W grze o 84 maszyny dla polskiego przewoźnika są dwa modele samolotów: Embraer 195-E2 i Airbus A220.

Konkurencyjne oferty

PLL LOT we flocie ma Boeingi oraz samoloty Embraera. W przeszłości, gdy LOT potrzebował dodatkowych maszyn, sezonowo leasingował też samoloty typu Airbus.

LOT lata brazylijskimi Embraerami typu: E195, E175, E190, E170 i trzy E195-E2. Te ostatnie maszyny są o 25 proc. wydajniejsze w porównaniu do E195 poprzedniej generacji, co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję CO2. Liczba miejsc w E195-E2 w wersji dla LOT-u to 136, a jej zasięg sięga 4815 km. Embraer E195-E2 to największy samolot w rodzinie zmodernizowanych odrzutowców regionalnych E2.

Airbus złożył ofertę dostarczenia maszyn typu A220 w wersjach 100 i 300. Według koncernu A220 jest najnowszą z platform używanych obecnie na świecie; jej producentem jest Airbus Canada. Samolot jest tam składany z części produkowanych na całym świecie, z czego ok. 40 proc. pochodzi z Europy; niektóre elementy powstają w Polsce.

Biznes PLL LOT

Polskie Linie Lotnicze LOT są 11. najstarszą linią lotniczą na świecie; działają od 1929 r. W ofercie LOT-u są bezpośrednie rejsy dalekodystansowe do portów w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach, Japonii i Korei Południowej. Firma obsługuje też bezpośrednie rejsy do wielu europejskich stolic. W ubiegłym roku linia przewiozła 10,7 mln pasażerów.

Głównym akcjonariuszem PLL LOT jest Skarb Państwa, który ma 69,3 proc. udziałów; drugim akcjonariuszem (30,7 proc.) jest Polska Grupa Lotnicza, należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa.

